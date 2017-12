FC Viitorul II a remizat pe terenul Metaloglobus

În Liga a 3-a la fotbal, la sfârșitul săptămânii trecute s-au disputat partidele contând pentru etapa a doua, în care ambele echipe din județul Constanța au jucat în deplasare. FC Viitorul II a întâlnit-o pe Metaloglobus București, una dintre fruntașele campionatului trecut, când a ocupat locul 3. Constănțenii au trecut pe lângă o victorie importantă, terminând la egalitate, 2-2, după ce au condus cu 2-0! Andrei Ciobanu a deschis scorul în minutul 45, cu un șut splendid, de la circa 40 de metri, iar în minutul 63 a marcat Cristian Ene. Din păcate, tinerii antrenați de Cristian Cămui și Vasile Mănăilă au cedat inițiativa pe finalul jocului, iar gazdele au restabilit egalitatea la interval de numai câteva minute, prin reușitele lui Andrei Voican (81) și Angelo Anghilini (83). Au evoluat pentru FC Viitorul II: Tordai - Androne, Ghiță, T. Băluță, Panait - A. Ciobanu, D. Dumitrescu, Cicâldău (89 Bg. Vasile) - Vînă, Cr. Ene, Cruceru (75 Neniță).

„Am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători tehnici, o echipă care și-a anunțat intenția de a promova în Liga a 2-a și care este antrenată de Bogdan Vintilă, un tehnician ambițios și pe care îl cunoaștem foarte bine. De altfel, jocul a fost foarte bun, cu ritm, cu angajament, aș spune, de valoarea Ligii a 2-a, cu echipe fruntașe. Meciul a fost echilibrat, dar cu un plus pentru noi, mai ales că ne-am creat mai multe ocazii de gol. Pe final, jucătorii noștri din defensivă, foarte tineri, au cedat puțin presiunii gazdelor, au comis câteva greșeli și am fost egalați. Asta după ce irosisem posibilitatea să facem 3-0! Păcat, am pierdut două puncte, dar sunt mulțumit că am fost mare parte din timp superiori unei candidate la promovare. Obiectivul nostru este o clasare pe podiumul seriei, pentru că avem echipă cu potențial, dar uneori tinerețea este un dezavantaj. Aceste meciuri tari ne ajută să ne maturizăm în joc”, a declarat Cristian Cămui. Miercuri, de la ora 16.30, pe stadionul central de la Academia Hagi din Ovidiu, FC Viitorul II va juca în Cupa României, turul al treilea al fazei naționale, cu Unirea Tărlungeni.

AXIOPOLIS, ÎNVINSĂ LA BUFTEA

Sâmbătă, Axiopolis Sport Cernavodă a întâlnit-o pe Viitorul Domnești, la Buftea, și a fost învinsă cu 3-2 (D. Cîrjan 15, C. Cîrjan 30, Găină 61-penalty) / Benghea 55, N. Moise 80). „Am întâlnit o echipă foarte bună, cu o tactică și o dinamică a jocului excelente, care ne-au pus multe probleme în prima repriză. Consider că s-a văzut diferența de valoare și de omogenitate. La noi mai durează până ne adaptăm la nivelul Ligii a 3-a și până mai dobândim ceva experiență”, a declarat antrenorul principal al constănțenilor, Vasile Enache.

Au jucat pentru Axiopolis: G. Celnicu - G. Rusu, Zaharia, Andreescu, Benghea - Buhuș (57 Husein), Fotescu (30 C. Hristu) - C. Dumitrescu (69 M. Hristu), Moldoveanu, Dogaru (72 Metcher) - Moise. Din minutul 30, C. Hristu a trecut fundaș stânga, iar Benghea a urcat în linia de mijloc. După golul marcat, Moise s-a accidentat, iar echipa din Cernavodă a jucat în 10 oameni, pentru că epuizase schimbările. Husein a revenit la Axiopolis, ca și Fotescu, care nu a fost păstrat în lot de FC Viitorul II.

Celelalte rezultate ale etapei: Dinamo II București - SC Popești Leordeni 0-0; AFC Astra II Giurgiu - Arsenal Malu 3-1; Delta Dobrogea Tulcea - ACS Înainte Modelu 1-1; Petrolistul Boldești - CSM Oltenița 3-2; CS Tunari - Unirea Slobozia 1-1. În clasament, cinci formații au câte 4 puncte după două etape și sunt departajate de golaveraj: Slobozia, Viitorul II, Metaloglobus, Popești-Leordeni și Tunari. Axiopolis este pe locul 12, cu un singur punct.

