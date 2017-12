FC Viitorul II a surclasat-o pe Axiopolis Cernavodă

Meciul direct dintre cele două reprezentante ale județului Constanța în Liga a 3-a la fotbal, contând pentru etapa a 6-a, nu prea și-a justificat statutul de derby județean. Jocul de la Ovidiu a fost la discreția gazdelor de la FC Viitorul II, care s-au impus cu scorul de 5-0 în fața lui Axiopolis Sport Cernavodă, prin golurile înscrise de Carlo Casap (minutul 17), Cristian Ene (19, 36, 72) și Florin Cioablă (21, din penalty). Liderul clasamentului s-a detașat rapid pe tabela de marcaj, marcând de trei ori în șase minute, iar la pauză conducea cu 4-0! Antrenorul oaspeților a schimbat trei titulari la pauză, însă toate eforturile dunărenilor au fost în zadar, ei nereușind nici măcar golul de onoare. După victoria obținută sâmbătă, pe terenul central de la Academia Hagi din Ovidiu, FC Viitorul II rămâne lider în Seria a II-a, cu golaveraj superior față de Metaloglobus. De remarcat că la gazde nu au putut evolua din cauza accidentărilor patru jucători care în mod normal ar fi fost titulari: Neniță, Bg. Vasile, Cicâldău și Vînă!

Au evoluat formațiile: FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă): Tordai - A. Rusu (76 Mladen), T. Băluță, Mitache, Margină - Casap (71 Crînganu), D. Dumitrescu, Cruceru - Cioablă (46 Panait), Cr. Ene, Al. Stoica (73 C. Alexe); Axiopolis Cernavodă (antrenor Vasile Enache): G. Celnicu - G. Rusu, Cl. Enache (73 Metcher), Andreescu, C. Hristu - Benghea (46 M. Hristu), I. Gheorghe - Ad. Cristea, C. Dumitrescu (46 Moldoveanu), Fotescu (46 Dogaru) - Husein.

„Eram avertizați de forța ofensivă a echipei din Cernavodă și am încercat să ne luăm măsuri din punct de vedere defensiv. Am reușit să ne închidem destul de bine și să ne creăm destule ocazii de gol, dovadă și rezultatul final. Sunt mulțumit de joc, dar mai avem destule carențe în zona defensivă, pe care încercăm să le eliminăm de la meci la meci. De asemenea, ratăm destul de mult, dar este relativ normal la jucători atât de tineri. Însă, una peste alta, astăzi a fost bine”, a declarat Cristian Cămui.

„Știam că avem un meci greu, cu o echipă care e peste a noastră, atât ca pregătire, cât și ca valoare. Noi avem probleme din punctul de vedere al experienței și al valorii, în special pe momentul de apărare, iar acest meci venea și după înfrângerea acasă, care și-a pus destul de serios amprenta asupra moralului echipei. Sincer, chiar și în aceste condiții, nu mă gândeam că vom pierde la un asemenea scor. Am comis greșeli nepermise la acest nivel, chiar dacă printre adversari au fost destui jucători care au evoluat și în primele două ligi din România. S-a văzut clar că unii dintre jucătorii noștri, în special apărătorii, nu au putut să țină ritmul și să se ridice la nivelul adversarului. Au fost greșeli de plasament sau de tehnică individuală care și-au spus cuvântul, iar cele trei goluri primite în interval foarte scurt de timp au marcat întreaga partidă”, a spus Vasile Enache.

Iată și celelalte rezultate ale etapei: Petrolistul Boldești - Delta Dobrogea Tulcea 0-2; AFC Astra II Giurgiu - SC Popești Leordeni 1-2; Metaloglobus București - Unirea Slobozia 2-0; Viitorul Domnești - Dinamo II București 3-1; CS Tunari - ACS Înainte Modelu 3-3; Arsenal Malu - CSM Oltenița 1-3.

Clasament Seria a 2-a: 1. FC Viitorul II Constanța 16 puncte (golaveraj 19-7); 2. Metaloglobus București 16p (15-7); 3. SC Popești Leordeni 11p (6-3); 4. CS Tunari 11p (8-7); 5. AFC Astra II Giurgiu 10p (11-9); 6. ACS Înainte Modelu 9p (15-14); 7. Viitorul Domnești 7p (10-10); 8. CSM Oltenița 7p (10-10); 9. Unirea Slobozia 7p (8-8); 10. Delta Dobrogea Tulcea 7p (10-12); 11. Dinamo II București 6p (9-10); 12. Petrolistul Boldești 6p (9-14); 13. Axiopolis Sport Cernavodă 4p (8-15); 14. Arsenal Malu 0p (4-16).

