FC Viitorul II Constanța a câștigat faza pe județ a Cupei României

Ieri, pe stadionul „Orășenesc“ din Ovidiu, s-a jucat finala fazei pe județul Constanța a Cupei României la fotbal, ediția 2015-2016, partidă în care s-au întâlnit FC Viitorul II Constanța și Dunărea Ostrov. După un meci dramatic, decis în minutele de prelungire arătate de arbitrul Claudiu Marcu, Viitorul II s-a impus cu 2-1. Măgureanu a deschis scorul în minutul 80 pentru formația din Ostrov, însă tânăra echipă constănțeană a reușit să întoarcă rezultatul în prelungiri, grație reușitelor lui Ene (min. 90+3) și Manole (90+4)! În momentul în care a primit cele două goluri, Dunărea evolua cu doar 10 jucători, pentru că Gioga fusese eliminat în minutul 90+2, pentru cumul de cartonașe galbene. FC Viitorul II Constanța s-a calificat pentru faza națională a competiției, care va debuta în luna iulie.

Au evoluat formațiile: FC Viitorul II (antrenor Cristian Cămui): Dur-Bozoancă - Rogoza, Ghiță, Vasiu (55 Hasnaș), Otei - D. Gheorghe (65 Cruceru), Dumitrescu - Ciobanu, Mățan, Neniță (72 Manole) - C. Ene; Dunărea Ostrov (antrenor Săndel Ion): Resmeriță - Sali, Lefterică, Gioga, Gheba - Fl. Nedelea, Furdui, C. Crețu (70 Măgureanu), A. Oprea, Geileanu (65 Șt. Filip) - Cl. Bărăitaru (46 Zăgrean).

„Am folosit o echipă total schimbată față de barajul de sâmbătă, cu Granitul Babadag, am introdus mai mulți jucători născuți în 1998 sau 1999. Dunărea Ostrov ne-a dat o replică neașteptat de bună și ne-a surprins puțin. Cred totuși că victoria noastră este meritată, pentru că am dominat partida, însă nu am reușit să înscriem decât foarte târziu. Poate că a fost și lipsa de omogenitate, pentru că noi tot schimbăm echipa de la un meci la altul”, a afirmat Cristian Cămui.

„În opinia mea, al doilea cartonaș galben pentru Gioga a fost destul de ușor acordat, iar minutele de prelungire au fost arătate abia în minutul 90+2. Îmi pare rău că nu am marcat încă din prima repriză, când gazdele au avut posesie mai bună, dar noi am ratat patru ocazii uriașe de gol. Jucătorii au făcut un meci incredibil și cred că este maximum ce am fi putut realiza fără antrenamente. Am fost foarte aproape să scriem istorie, să învingem Viitorul la ea acasă. Chiar ne-au felicitat la final pentru jocul foarte bun pe care l-am făcut. Ar fi fost frumos să aducem și anul acesta o echipă de Liga a III-a la Ostrov”, a declarat Gigi Ilinca, președintele Dunării Ostrov.