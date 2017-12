FC Viitorul II, în faza a III-a a Cupei României

După victoria obținută miercuri seară, la Ovidiu, pe stadionul „Orășenesc”, 3-0 (Gavra 23, 26, Cioablă 62) cu ACS Înainte Modelu Formația, echipa FC Viitorul II Constanța, antrenată de Cristian Cămui și Constantin Fălină, s-a calificat în faza a III-a a Cupei României-Timișoreana la fotbal. Partida a fost una controlată de jucătorii constănțeni, care așteaptă să afle numele adversarei din turul următor. Faza a III-a a Cupei României este programată la 12 august, când FC Viitorul II are șanse mari să înfrunte pe Delta Dobrogea Tulcea.

„A fost un meci bun pentru noi, obiectivul fiind să ne calificăm și am reușit acest lucru foarte ușor. Fiecare meci este dificil pentru noi și trebuie să-l tratăm ca atare, pentru că suntem jucători profesioniști. Nu am vreo preferință pentru adversara din turul următor. Avem nevoie de jocuri, de continuitate, pentru a bate la ușile primei echipe”, a declarat fundașul Ionuț Puțanu. Iar autorul ultimului gol în partida de miercuri, Florin Cioablă, revenit în această vară la FC Viitorul după expirarea împrumutului la Şoimii Pâncota, speră să revină în lotul echipei mari: „Mă bucur că am revenit cu gol într-un meci ofiicial. De la meci la meci sper să joc mai bine, să ne pregătim și să ajungem cât mai sus în Cupa României”. Atacantul Viitorului nu a putut evolua prea mult la echipa arădeană în returul sezonului trecut, din cauza unei accidentări suferite la ligamentele genunchiului. Cioablă s-a refăcut şi a susţinut, miercuri, primul meci oficial după accidentare.