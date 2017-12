FC Viitorul II, remiză la debutul în eșalonul al treilea

13:21:08 / 29 August 2015

Ultimele 20 de minute

Noroc ca in ultimele 20 de nminute si-au intrat in rol arbitrii, si uite asa FC Viitorul II a egalat, ca acum cativa ani Viitorul din liga I, care au promovat nu se stie cum in liga 3, si apoi cu meciuri trucate liga 2 acolo la fel dupa 2 sezoane si furaciuni in liga 1 si numai vorbesc de liga 1, meciuri trucate victorii imposibile, cu Steaua si Dinamo cand Viitorul era la retogadare si ETC.