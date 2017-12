FC Viitorul II vrea să producă surpriza

După ce a câștigat faza județeană și a trecut de primele trei tururi ale competiției, FC Viitorul II are o misiune mai dificilă în turul al IV-lea al Cupei României la fotbal. Echipa pregătită de Cristian Cămui întâlnește azi, de la ora 17.30, pe stadionul „Orășenesc” din Ovidiu, pe Dunărea 2005 Călărași, formație care a promovat în această vară în liga secundă și este antrenată de fostul internațional Ionel Ganea. Constănțenii sunt cotați cu șansa a doua la calificare, dar speră să dea peste cap calculele hârtiei și să realizeze o surpriză. „Noi ne-am cam îndeplinit obiectivul în Cupa României și o calificare în faza următoare ar fi un bonus. Asta nu înseamnă că ne vom da la o parte, ci ne vom juca șansele până la ultimul fluier. Întâlnim o echipă bună din liga secundă, care a transferat jucători cu prezențe în prima ligă și are un lot valoros. Echipa mare a jucat două amicale în această vară cu Dunărea și am putut să urmăresc formația pregătită de Ionel Ganea, un antrenor foarte bun”, a spus antrenorul Viitorului II, Cristian Cămui. Tehnicianul constănțean speră să primească întăriri de la echipa mare, mai ales că o parte dintre jucătorii săi participă în aceste zile la turneul internațional „Talent Cup”, care a început aseară, pe terenurile Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. „Scopul nostru este să rodăm jucătorii și să-i creștem pentru echipa mare, iar meciul din Cupa României reprezintă o experiență bună pentru acești tineri”, a explicat Cămui.

Echipa probabilă de start a Viitorului II: Tordai - Rogoza, Mișelăricu, Mitache, Panait - D. Gheorghe, R. Marin, Cicâldău - Vână, Gavra, Șandru.