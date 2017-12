FC Viitorul, în grafic pentru play-off

După 20 de etape scurse din actualul sezon al Ligii 1, FC Viitorul ocupă ultima treaptă a podiumului clasamentului și se află cu un picior în play-off. Constănțenii continuă să adune puncte pe teren străin, după ce au obținut un rezultat de egalitate, marți seară, în fieful Concordiei Chiajna, scor 2-2 (Giurgiu 13-pen., Pena 84 / A. Chiţu 32, Nicoliţă 68). Fotbaliștii Viitorului se pregătesc acum de o nouă deplasare, sâmbătă, la Timișoara, în runda a 21-a, când vor înfrunta, de la ora 20.30 (în direct la Look TV, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), pe ACS Poli.

„Ținând cont că am avut momente în care nu am prestat un fotbal bun, dar și unele în care am jucat bine, pot spune că sunt mulțumit cu punctul obținut la Chiajna. Au trecut doar două zile și jumătate de la ultimul meci și s-a văzut acest lucru. Nu poți face prea multe schimbări în echipă, chiar dacă cei care au intrat ne-au ajutat, au adus prospețime fizică și mentală. Am lăsat adversarul să vină peste noi și am greșit încă o dată, așa cum am făcut-o și cu Târgu Mureș. Băieții au muncit, s-au luptat, dar nu am făcut fotbalul nostru obișnuit. Am adunat 37 de puncte după 20 de etape și este bine. Sperăm să ajungem la cel puțin 43 după meciurile rămase de disputat în acest an și să facem Sărbătorile de Iarnă fericite și frumoase. Ne așteaptă însă un meci greu sâmbătă, la Timișoara, împotriva unei echipe puternice, care joacă bine pe teren propriu”, a spus managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi.

„Toate meciurile sunt grele, pentru că este final de sezon, toate echipele au nevoie de puncte, dar suntem pregătiți. Ne-a încurcat și terenul sintetic, dar nu este o scuză. Noi avem stilul nostru de joc, de la care încercăm să nu ne abatem niciodată, indiferent de adversar, teren și vreme. Până la urmă, suntem mulțumiți de acest punct obținut în deplasare. Pe final a fost o fază pe care am bâlbâit-o în careu și trebuie să remediem aceste lucruri, pentru că am pățit la fel și în meciul cu Târgu Mureș. Nu ne interesează arbitrajul, suntem nemulțumiți de jocul nostru. Nu ne gândim la titlu, important este să accedem în play-off și apoi vom vedea ce obiectiv ne fixăm”, a adăugat fundașul Bogdan Mitrea.

