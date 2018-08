FC Viitorul începe sezonul pe teren propriu

Joi, la Bucureşri, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost stabilit programul competiţional al sezonului 2018-2019 din Liga 1. Tragerea la sorţi a stabilit ordinea meciurilor pe care FC Viitorul le va disputa în sezonul care va începe la 20 iulie. Toate partidele vor fi transmise în direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și Look Plus.

În prima etapă, Viitorul va evolua pe teren propriu, urmând să întâlnească nou promovata Dunărea Călăraşi.

Programul celorlalte partide ale echipei constănţene din turul sezonului regulat se prezintă astfel -

etapa a 2-a: Concordia Chiajna - FC Viitorul

etapa a 3-a: FC Viitorul - FC Voluntari

etapa a 4-a: Dinamo Bucureşti - FC Viitorul

etapa a 5-a: FC Viitorul - Gaz Metan Mediaş

etapa a 6-a: FC Viitorul - FCSB

etapa a 7-a: CFR Cluj - FC Viitorul

etapa a 8-a: FC Viitorul - FC Hermannstadt

etapa a 9-a: U. Craiova - FC Viitorul

etapa a 10-a: FC Viitorul - Astra Giurgiu

etapa a 11-a: CS Politehnica Iaşi - FC Viitorul

etapa a 12-a: FC Viitorul - Sepsi Sf. Gheorghe

etapa a 13-a: FC Botoşani - FC Viitorul

Dinamo şi FCSB se vor întâlni în etapa a 2-a, CFR şi Dinamo, în etapa a 5-a, Craiova şi Dinamo, în etapa a 7-a, CFR şi FCSB, în etapa a 8-a, iar Craiova şi FCSB, în etapa a 12-a.