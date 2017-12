FC Viitorul încheie pe primul loc sezonul regulat

Indiferent de rezultatele din etapa a 26-a a Ligii 1, FC Viitorul va încheia sezonul regulat pe prima poziție în Liga 1 Orange. Cum FC Steaua București a remizat duminică seară la Mediaș, scor 1-1, iar FC Viitorul a învins cu 5-0 pe ACS Poli Timișoara, diferența dintre constănțeni și bucureșteni s-a mărit la cinci puncte. Dacă Viitorul (51p) și FC Steaua (46p) și-au asigurat prezența în play-off, de pe primele două poziții, pentru celelalte patru locuri bătălia se dă între cinci echipe: CS Universitatea Craiova (40p), Gaz Metan Mediaș (39p), Dinamo București (38p), CFR Cluj (37p) și Astra Giurgiu (35p).

În aceste condiții se cunosc datele de disputare ale celor două confruntări dintre primele două clasate: FC Viitorul - FC Steaua București se va disputa în etapa a 2-a din play-off (în intervalul 17-19 martie 2017 - etapă intermediară), iar FC Steaua București - FC Viitorul va avea loc în etapa a 7-a din play-off (în intervalul 21-23 aprilie 2017).

Programul complet al play-off-ului:

Etapa 1 (10-12.03.2017):

FC VIITORUL - Locul 6

FC Steaua - Locul 5

Locul 3 - Locul 4

Etapa a 2-a (17-19.03.2017):

Locul 6 - Locul 4

Locul 5 - Locul 3

FC VIITORUL - FC Steaua

Etapa a 3-a (31.03-02.04.2017):

FC Steaua - Locul 6

Locul 3 - FC VIITORUL

Locul 4 - Locul 5

Etapa a 4-a (04-06.04.2017 - etapă intermediară):

Locul 6 - Locul 5

FC VIITORUL - Locul 4

FC Steaua - Locul 3

Etapa a 5-a (07-09.04.2017):

Locul 3 - Locul 6

Locul 4 - FC Steaua

Locul 5 - FC VIITORUL

Etapa a 6-a (14-16.04.2017):

Locul 6 - FC VIITORUL

Locul 5 - FC Steaua

Locul 4 - Locul 3

Etapa a 7-a (21-23.04.2017):

Locul 4 - Locul 6

Locul 3 - Locul 5

FC Steaua - FC VIITORUL

Etapa a 8-a (28-30.04.2017):

Locul 6 - FC Steaua

FC VIITORUL - Locul 3

Locul 5 - Locul 4

Etapa a 9-a (05-07.05.2017):

Locul 5 - Locul 6

Locul 4 - FC VIITORUL

Locul 3 - FC Steaua

Etapa a 10-a (12-14.05.2017):

Locul 6 - Locul 3

FC Steaua - Locul 4

FC VIITORUL - Locul 5

PRIMUL HAT-TRICK DIN ISTORIA VIITORULUI ÎN LIGA 1

În partida FC Viitorul - ACS Poli Timișoara, scor 5-0, disputată sâmbătă, la Ovidiu, formația constănțeană a înregistrat o premieră în prima ligă. Sosit în această iarnă la FC Viitorul, Vlad Morar a reușit, în prima jumătate de oră a meciului, primul hat-trick din istoria clubului constănțean în Liga 1. Atacantul Viitorului a înscris în minutele 11, 22 și 30 primele trei goluri ale Viitorului, echipa antrenată de Gheorghe Hagi fiind aproape de a obține și cea mai mare victorie din istorie în Liga 1, dar i-a lipsit un singur gol pentru a bifa și această performanță. Astfel, cel mai categoric succes în prima ligă a rămas cel cu ASA Tg. Mureș, realizat la 2 mai 2016, scor 6-1.

ULTIMELE MECIURI DIN ETAPA A 25-A

Luni se vor disputa ultimele două partide din penultima etapă a sezonului regulat - ora 18.00: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu, ora 20.30: CSM Poli Iași - CFR Cluj. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 51p (golaveraj: 39-21), 2. FC Steaua 46p (33-21), 3. Craiova 40p (35-26), 4. Gaz Metan 39p (36-26), 5. Dinamo 38p (38-33), 6. CFR 37p (39-22), 7. Astra 35p (23-25), 8. Botoşani 32p (30-28), 9. Voluntari 30p (30-36), 10. Iaşi 26p (24-26), 11. Concordia 24p (15-28), 12. Pandurii 19p (24-40), 13. ACS Poli 13p (24-41), 14. ASA 11p (19-36). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

