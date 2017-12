FC Viitorul joacă „dubla” cu FC Steaua cu tribunele pline

Cele două meciuri dintre FC Viitorul și FC Steaua București, programate luni, 14 decembrie, de la ora 20.30, în etapa a 22-a a Ligii 1, respectiv joi, 17 decembrie, tot de la ora 20.30, în sferturile de finală ale Cupei României, pe arena centrală a bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, au trezit un interes enorm printre iubitorii fotbalului din Constanța. Drept urmare, joi dimineața, la casele de bilete s-au format cozi impresionante, fanii încercând să-și procure tichetele de acces, care s-au vândut la „pachet”, pentru ambele întâlniri. În doar o oră, toate biletele puse în vânzare la Tribuna I, Tribuna a II-a şi peluze s-au epuizat, astfel că cele două întâlniri se vor disputa cu „casa închisă”. „Considerăm si semnalăm încă o dată faptul că oraşul și judeţul Constanţa au nevoie pentru astfel de evenimente de o arenă sportivă cu o capacitate de locuri în tribune pe măsura interesului simpatizanţilor constănţeni. Mulţumim pe această cale tuturor abonaţilor şi suporterilor noştri pentru interesul şi fidelitatea cu care ne susţin necontenit!”, a notat site-ul oficial al clubului constănțean.

IOVAN A PLECAT ÎN ARABIA SAUDITĂ

FC Viitorul s-a despărțit joi de un membru important din staff-ul tehnic, secundul Ștefan Iovan, care a ales să plece în Arabia Saudită, unde va face parte din echipa lui Victor Pițurcă, la Al Ittihad. „Ca orice despărțire, este dificil. Am ajuns la FC Viitorul într-un moment greu, Gică m-a sunat, m-a rugat să vin aici și am acceptat cu mare plăcere. Am făcut lucruri extraordinare într-un an și jumătate, de când sunt la Viitorul. Pas cu pas, prin muncă și disciplină, am ajuns să facem față campionatului, să fim sus în clasament, să ne batem cu orice adversar și chiar să impunem respect. Mi-a făcut plăcere să lucrez la acest club tânăr, de mare viitor. Sper și le doresc din suflet să-și realizeze obiectivele, să câștige trofee și sunt sigur că de la FC Viitorul vor pleca jucători foarte buni la echipe mari din Europa”, a spus fostul fundaș al naționalei. În vârstă de 55 de ani, Iovan a mai lucrat cu Pițurcă la Steaua și la naționala României. „Eu sunt om de echipă, am lucrat bine cu Pițurcă, am luat trofee împreună la Steaua și ne-am calificat cu echipa națională la turneul final al Campionatului European din 2008. Sper să mergem în Arabia Saudită și să facem o treabă bună”, a adăugat Iovan. „FC Viitorul îi mulţumeşte lui Ştefan Iovan pentru colaborare şi îi doreşte mult succes în carieră”, a notat site-ul oficial al grupării de pe litoral.

