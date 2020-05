FC Viitorul, la trei ani de la câştigarea titlului de campioană a României

Seara zilei de 13 mai 2017 a fost una cu totul specială pentru formaţia FC Viitorul Constanţa, care producea minunea în Liga 1, devenind campioana României la fotbal. În meciul decisiv, Viitorul a trecut de CFR Cluj, scor 1-0, golul victoriei fiind înscris de Gabi Iancu, din penalty, în minutul 65.

În partida decisivă pentru câştigarea titlului, disputată pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, au evoluat pentru Viitorul următorii jucători: Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, Boli, Cr. Ganea - N. Roșu (52 G. Iancu), Mladen (61 S. Rădoi), Casap - A. Chițu, Țucudean, Vl. Morar (46. Fl. Coman).

„Vrem să ne bucurăm de acest moment unic. Am crescut zi de zi. Am știut ce vrem. Bucuria e mare. Le mulțumesc celor care au fost lângă mine și m-au tolerat, pentru că știu că sunt exigent. Mulțumesc în primul rând soției, pentru că m-a lăsat să investesc totul în fotbal. Ce s-a întâmplat în seara asta niciodată nu am crezut. Această echipă care a câștigat campionatul este cea mai tânără echipă campioană din Europa”, a declarat atunci Gheorghe Hagi, care a scris astfel o pagină de istorie şi ca antrenor în fotbalul constănţean şi românesc.