FC Viitorul nu a renunţat la o clasare pe locul 3

În etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal, sâmbătă seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, va avea loc meciul dintre formaţiile FC Viitorul şi Sepsi Sf. Gheorghe. Un duel la finalul căruia formaţia constănţeană îşi poate asigura poziţia a patra în clasament şi în care jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi vor să uite cât mai repede înfrângerea din etapa precedentă, de la Cluj-Napoca. Sepsi vine la Ovidiu cu un nou antrenor, Marin Barbu înlocuindu-l pe Eugen Neagoe. În partida de sâmbătă nu vor evolua la Viitorul nouă jucători, menajaţi de Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei de la ţărmul mării: Cojocaru, Ţîru, Ghiţă, De Noiijer, Băluţă, Houri, Ianis Hagi, Drăguş şi Vînă.

„Depindem de noi în lupta pentru locul 3. O calificare în Cupele Europene este foarte importantă şi sunt sigur că vom reuşi. Va fi un meci destul de greu. Nu avem voie să facem paşi greşiţi. Sunt încrezător că echipa o să obţină cele trei puncte. Obiectivul este să ajungem pe locul 3 şi, cu siguranţă, dacă putem să-i învingem şi să marchez şi eu ar fi minunat. Fiecare gol mă face mai puternic şi încrezător” - Eric de Oliveira.

„Noi sperăm că vom juca la victorie, dar nu va fi un meci uşor, pentru că Sepsi rămâne o echipă periculoasă, chiar dacă nu au avut un play-off prea strălucit. Nu am apucat să-i învingem în acest sezon, dar sperăm. Am făcut un meci bun la ei acasă, în play-off, cred că meritam să câştigăm şi acest lucru ne dă speranţe. Indiferent de importanţa jocului noi trebuie să dăm totul în teren” - Vlad Achim.

„Am trecut o săptămână cu trei meciuri foarte grele, cu echipe foarte puternice, unde, cred eu, lăsând ultimele treizeci de minute cu CFR-ul, nu am decât să mă declar mulţumit de tot ce mi-a arătat echipa. Vom aborda meciul cu Sepsi cu jucători care sunt proaspeţi fizic şi mental, jucători în care eu cred şi care au demonstrat că merită să am toată încrederea în ei. Cred eu că vom face şi mâine un meci foarte bun, spiritul nostru este să câştigăm cele trei puncte, să jucăm la victorie, să ne facem jocul nostru, lucru care ne menţine în lupta noastră pentru a juca în Europa, între ghilimele, pentru că jucăm tururi de calificare. O participare, să zicem, să participăm în Europa. Am încredere în toţi jucătorii. Sper să vină victoria”- Gheorghe Hagi, manager tehnic FC Viitorul.

Programul meciurilor din play-off - duminică, 5 mai, ora 21.00: Universitatea Craiova - FCSB; luni, 6 mai, ora 21.00: Astra Giurgiu - CFR Cluj.

Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport.

Clasament play-off: 1. CFR 44p (golaveraj: 9-2), 2. FCSB 39p (10-5), 3. Craiova 36p (7-5), 4. VIITORUL 30p (10-8), 5. Astra 24p (2-10), 6. Sepsi 20p (1-9). Prima clasată va evolua în UEFA Champions League, iar formaţiile de pe locurile 2 și 3 se vor califica în UEFA Europa League.