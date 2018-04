FC Viitorul, partidă pentru locul 3 în Bănie

Etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal programează sâmbătă seară, de la ora 20.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), întâlnirea dintre echipele CS Universitatea Craiova (locul 3, 34p) și FC Viitorul Constanța (locul 4, 30p). Un meci cu implicații majore în bătălia pentru o clasare pe treapta a treia a podiumului la finalul acestui sezon, care asigură prezența în sezonul viitor din UEFA Europa League.

„Știm că o să ne aștepte un meci greu la Craiova. Au o echipă bună, au acel public minunat care îi împinge întotdeauna de la spate. Dar suntem încrezători, mergem să jucăm la Craiova și să luăm cele trei puncte”, a spus fundașul Sebastian Mladen.

„Nu pot să spun că e un meci special,. Este plăcut să mă întorc acasă, să joc acolo, pe acel stadion frumos. Eu mă gândesc cum să îmi ajut echipa mai bine și să obținem un rezultat bun. Suntem cu toții pregătiți să facem un meci bun. Asta-i clar. Nu știu neapărat dacă o să fie un meci cu multe goluri, dar, cu siguranță, o să fie un meci frumos”, consideră Tudor Băluță.

„O deplasare în care cred că o să iasă un meci foarte bun din toate punctele de vedere. Ultimul rezultat al Craiovei ne dă o șansă să ne gândim și la locul al treilea. Două echipe care atacă și care vor să câștige. Cred că am fost singura echipa care i-a pus în dificultate de când joacă pe noul stadion, am condus la pauză, dar repriza a doua am greșit-o total (n.r. - în returul sezonului regulat, Viitorul a condus cu 1-0, dar a pierdut cu 1-3). Sperăm ca de data aceasta să jucăm nouăzeci de minute bine”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formației constănţene.

Programul celorlalte meciuri din play-off - duminică, ora 20.45: FCSB - CFR Cluj; luni, ora 20.45: Astra Giurgiu - CSM Poli Iași.

Joi seară s-a disputat și restanța dintre CSM Poli Iași și Astra Giurgiu, din etapa a 2-a, Astra învingând cu scorul de 3-0 (Fl. Matei 8, L. Buş 75, Takayuki Seto 80). În urma acestei victorii, echipa din Giurgiu a reintrat şi ea în lupta pentru poziţia a treia.

Clasament play-off: 1. FCSB 42p (golaveraj: 11-4), 2. CFR 40p (7-5), 3. CS U. Craiova 34p (5-4), 4. FC VIITORUL 30p (8-6), 5. Astra 29p (5-7), 6. CSM Poli 21p (3-13).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

Programul meciurilor din etapa a 7-a a play-out-ului - vineri, ora 20.45: FC Voluntari - Juventus București; sâmbătă, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - Concordia Chiajna; duminică, ora 17.30: Gaz Metan Mediaș - FC Botoşani; luni, ora 18.00: Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo București.

Clasament play-out: 7. Dinamo 35p (13-5), 8. Botoșani 29p (4-3), 9. Voluntari 21p (7-9), 10. Sepsi 20p (11-8), 11. Chiajna 19p (5-8), 12. Mediaș 18p (9-8), 13. Timișoara 16p (3-7), 14. Juventus 13p (4-8).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.

