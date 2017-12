FC Viitorul priveşte cu mai multă încredere următorul sezon

Proiectul propus de FC Viitorul Constanţa în Liga 1 la fotbal, acela de a miza pe jucători tineri, foarte mulţi dintre aceştia cu vârsta chiar sub 20 de ani, a reuşit, chiar dacă nu au lipsit şi emoţiile retrogradării. A fost un sezon dificil, dar din care fiecare a avut câte ceva de învăţat, de la conducere şi până la cel mai tânăr jucător. Experienţa acumulată va fi cu siguranţă un aliat al Viitorului pentru noul campionat. Despre ce a fost şi ce va urma, am discutat cu antrenorul Cătălin Anghel la finalul primului sezon petrecut de Viitorul în primul eşalon al fotbalului românesc.

Reporter: Ce a însemnat primul sezon pentru Viitorul în Liga 1?

Cătălin Anghel: A fost un sezon foarte greu, dar jucătorii au muncit extraordinar şi au reuşit să ţină steagul sus cum se spune. S-au văzut şi lucrurile bune şi cele mai puţin bune, un sezon care ne dă răspunsul la multe întrebări. Pentru un prim sezon cu jucători tineri, cred că sunt multe lucruri pe care le putem scoate în evidenţă. Ne dorim însă mai mult şi pe viitor trebuie să fim atenţi la mai multe detalii care sunt în prima ligă. Trebuie să ne obişnuim să avem mai mult curaj, mai multă maturitate şi cred că putem face performanţe notabile.

Rep.: Ce s-a întâmplat în pauza de iarnă, pentru că a urmat un retur cu mult mai puţine realizări?

C.A.: Am avut câteva rezultate foarte bune în prima jumătate a campionatului, însă apoi, prin conceptul pe care îl avem, am încercat să jucăm extrem de ofensiv, să aducem foarte mulţi jucători în jumătatea adversă. Adversarii au reuşit însă să ne prindă descoperiţi, au început să ne înveţe şi ne-au marcat foarte multe goluri. În mintea jucătorului era inoculat să meargă mult în atac. Spre finalul campionatului am revenit şi chiar dacă am continuat să atacăm, am pregătit mai bine lucrurile şi în apărare şi am adus puncte care să ne asigure un loc în prima ligă.

Rep.: S-a văzut că orice absenţă poate dăuna echipei. Este nevoie de mai mulţi jucători cu experienţă pentru sezonul următor?

C.A.: A fost o experienţă foarte mare pentru fiecare, inclusiv pentru staff-ul tehnic. Ca şi antrenor trebuie să iei decizii foarte rapid, este alt nivel, alte echipe, alţi jucători. Acest an ne-a făcut mult mai puternici pe toţi, ne-a dat o altă experienţă. La noi pot pleca mai mulţi jucători şi tot timpul vor veni în locul lor jucători de la Academie, pentru că ne punem bazele în ei. Suntem conştienţi că avem şi minusuri şi se va încerca să ne întărim lotul.

Rep.: După ultima etapă ai vorbit despre faptul că Viitorul nu se va mai lupta pentru evitarea retrogradării. Este doar o ambiţie personală sau sunt şi anumite motive?

C.A.: În multe meciuri din acest an am pierdut numai pe lipsa de experienţă, de concentrare. Intrând în al doilea an, ne vom propune mult mai mult şi este normal că trebuie să ai şi cu ce. Sunt convins că vor veni şi jucători care să ne aducă un plus, alături de cei tineri.

Rep.: Cum a fost prima experienţă în Liga 1 şi pentru antrenorul Cătălin Anghel?

C.A.: O muncă 24 de ore din 24, împreună cu restul colectivului tehnic, cu jucătorii, cu patronul care în momentele grele a încercat să ne susţină. Nici nu se compară cu meseria de jucător. Un an în care am învăţat foarte multe. La final am fost fericiţi şi acum există încredere că putem face o echipă şi mai bună în sezonul următor.