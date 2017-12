FC Viitorul rămâne în grafic în lupta pentru play-off

După trei victorii consecutive, FC Viitorul a pierdut vineri seară, pe teren propriu, în fața liderului Astra Giurgiu, scor 1-2 (Fl. Tănase 30 / D. Niculae 60, De Amorim 86), în etapa a 17-a a Ligii 1, și a ratat șansa de a urca pe primul loc al clasamentului. Constănțenii au condus la pauză, după o primă repriză în care au reușit să anihileze ofensiva formației pregătite de Marius Șumudică, dar accidentarea suferită la pauză de Boli a dereglat defensiva grupării de pe litoral, iar experiența superioară a grupării giurgiuvene și-a spus cuvântul pe final. În ciuda eșecului, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a arătat în continuare optimist în privința parcursului echipei sale în acest sezon.

„Ne puneam mari speranțe în acest joc, dar acesta-i fotbalul. Astra are cea mai bună tranziție în joc din prima ligă în acest moment, dar în prima repriză am reușit să-i blocăm. După pauză, adversarii au gestionat mai bine momentele importante. Am întâlnit o echipă mult mai experimentată, care a jucat în Cupele Europene în ultimele două sezoane, are un buget pe măsură pentru câștigarea campionatului și jucătorii sunt mult mai bine plătiți decât ai noștri. Noi avem în continuare obiective, muncim mult să le îndeplinim, dar mentalitatea de învingător nu poate veni peste noapte. Suntem încă o echipă în formare, dar am dovedit că suntem buni, pentru că am jucat de la egal la egal cu Astra. Avem multe de învățat în continuare și vom analiza ce am făcut bine și ce nu. Trebuie să privim înainte pentru că ne așteaptă meciuri grele”, a spus Hagi.

Chiar dacă FC Viitorul se află pe locul secund, managerul tehnic al constănțenilor a reafirmat că echipa sa nu este implicată în lupta pentru titlu și obiectivul rămâne prezența în play-off. „Nu tragem la titlu, vrem să câștigăm meci de meci și să jucăm un fotbal bun. Deocamdată se joacă pentru calificarea în play-off și play-out, apoi va începe practic alt campionat. Este o echipă formată în această vară și mai avem mult de muncit”, a explicat Hagi.

În partida cu Astra, pentru FC Viitorul au evoluat următorii jucători: Rîmniceanu - Benzar, Boli (46 Hodorogea), Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - A. Chiţu (66 Fl. Cernat), Fl. Tănase, I. Hagi (71 Nicoliţă).

