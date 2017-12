FC Viitorul se gândește la a cincea victorie consecutivă

Cu victorii pe linie în ultimele patru etape, FC Viitorul este cea mai în formă echipa din Liga 1 la fotbal, dar va avea o misiune extrem de dificilă în etapa a 9-a, când va evolua în fieful campioanei en titre, FC Steaua București. Chiar dacă sunt cotați cu șansa a doua, constănțenii vor să continue seria rezultatelor de excepție și să bifeze al cincilea succes consecutiv. „Ne așteptam să avem un debut de campionat bun, dar am reușit să facem unul foarte bun. Suntem pe locul al doilea și sperăm să nu ne oprim aici, pentru că este important să adunăm cât mai multe puncte până la sfârșitul campionatului. Este important că marcăm multe goluri și sunt fericit că am spart gheața și am înscris și eu, după ce în meciul cu Chiajna am ratat o lovitură de pedeapsă. Golurile aduc victorii, iar acest lucru contează cel mai mult. Mergem la Steaua să facem un joc bun, de calitate, și sperăm să nu pierdem. Ne gândim chiar și la o victorie. Nu este o presiune în plus, dar, când întâlnești Steaua, știi că trebuie să faci un meci bun pentru că ai în față o echipă puternică. Nu trebuie să ne fie frică și avem nevoie să punem în practică ceea ce facem la antrenamente. Steaua este obișnuită să joace din trei în trei zile și nu știu dacă este un avantaj faptul că vine după partida de la Rosenborg”, a spus căpitanul echipei constănțene, Ianis Hagi.

„Suntem foarte mulțumiți de acest start de sezon, mai ales de ultimele patru meciuri, când ne-a ieșit totul. Victoriile aduc victorii, ne dau dau încredere și ne ajută foarte mult, mai ales că suntem mulți jucători tineri în echipă. Ne propunem să luăm trei puncte și în meciul cu Steaua. Este o echipă de bătut și vom da totul pe teren. Este campioana României, un club mare, și trebuie să o respectăm, dar nu ne este frică și mergem să ne luptăm de la egal la egal. Vom avea și un mic avantaj pentru că vor fi un pic obosiți după meciul de la Rosenborg”, a adăugat fundașul Cristian Ganea.

Partida dintre FC Steaua București și FC Viitorul se va disputa duminică seară, de la ora 21.00, la București, pe Arena Națională.