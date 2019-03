FC Viitorul se gândeşte la primul succes cu FCSB într-un meci pe Arena Naţională

În prima etapă din play-off-ul Ligii 1 Betano la fotbal, luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), FC Viitorul va înfrunta în deplasare, pe Arena Naţională din Bucureşti, pe FCSB. O confruntare care se anunţă dificilă pentru jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi, dar în care Viitorul nu are nimic de pierdut, toată lumea din tabăra constănţeană fiind cu gândul la o victorie.

„Suntem unde ne-am dorit şi ne-am îndeplinit obiectivul. Este foarte important să începem cu dreptul în play-off. Am reuşit maximum un punct pe Naţional Arena şi acum cred că a sosit şi vremea să ne întoarcem victorioşi” - Ianis Hagi, căpitan Viitorul

„Va fi un meci foarte, foarte frumos, un meci deschis. Trebuie să vină şi victoria, să câştigăm pe Naţional Arena. Puncte importante, pentru moral. Vrem să demonstrăm cu merităm să fim între cele mai bune şase echipe din România” - Bogdan Ţîru.

„Vrem să vedem la ce nivel suntem. Am încredere mare că vom face o figură frumoasă. O să încercăm să ne impunem stilul nostru. Fiecare meci să mergem să jucăm la victorie. Ar fi frumos, să începem bine, cu Steaua. Avem cu CFR, acasă, dacă am lua aceste puncte, maxim din aceste două meciuri, ne-ar pune în joc şi ne-ar da încredere foarte mare. Prima oară e locul trei, dar n-ai cum să spui că unu la sută, ceva, există un gând, o idee” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

Rezultate din prima etapă a play-out-ului şi play-off-ului - vineri: Dinamo Bucureşti - Dunărea Călăraşi 2-0 (Nistor 24, Montini 90+4) - play-out; sâmbătă: FC Hermannstadt - Gaz Metan Mediaş 0-2 (Larie 6, Rondon 90+1) - play-out, CFR Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe 3-1 (Ţucudean 1, Djokovic 57, C. Deac 90+3-pen. / Vaşvari 48) - play-off; duminică: CSM Politehnica Iaşi - FC Voluntari 0-2 (Laidouni 8, 78-pen.) - play-out.

Duminică seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), se va disputa întâlnirea şi Universitatea Craiova - Astra Giurgiu (play-off).

Luni, de la ora 17.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), se va desfăşura şi partida FC Botoşani - Concordia Chiajna (play-out).

Clasament play-off: 1. CFR 30p (golaveraj: 3-1), 2. FCSB 25p, 3. Craiova 23p, 4. Astra 21p, 5. VIITORUL 19p, 6. Sepsi 19p (1-3).

Clasament play-out: 7-8. Dinamo şi Gaz Metan 19p (golaveraj: 2-0), 9. FC Botoşani 18p, 10. Poli Iaşi 17p (0-2), 11. Hermannstadt 16p (0-2), 12. Voluntari 14p (2-0), 13. Dunărea 12p (0-2), 14. Chiajna 9p.