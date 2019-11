FC Viitorul şi Academia Hagi au sărbătorit zece ani de activitate

Joi seară, la Constanţa, FC Viitorul Constanța și Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” au sărbătorit zece ani de muncă, devotament și succes: „Născuți în 2009 - FC Viitorul Constanța 10 ani”. Evenimentul s-a desfăşurat la City Park Mall din Constanța, în magazinul sponsorului tehnic Nike, iar alături de managerul tehnic al grupării constănţene, Gheorghe Hagi, de preşedintele clubului, Gheorghe Popescu, de componenţii lotului şi cei ai staff-ului tehnic şi administrativ, s-au aflat fanii grupării constănţene. Aceştia au fost răsplătiţi cu autografe, dar şi cu fotografii alături de fotbaliştii Viitorului, iar cei născuţi în 2009 au primit certificate de naştere simbolice cu sigla FC Viitorul. De asemenea, au mai fost acordate copiilor și suporterilor diverse premii, constând în echipamente sportive, mingi de fotbal şi abonamente la meciuri.

„Căpătăm experiență, creștem. E bine. Zece ani frumoși, în care am crescut bine şi sperăm ca şi de acum încolo să o facem la fel de bine. Proiecte pe termen mediu și lung, nu de azi pe mâine. În continuare trebuie să ne dezvoltăm, să perfecționăm tot ce am făcut bine, să fim motivaţi în continuare. Numai asta poate să te ducă la lucruri foarte bune. Trebuie să creştem, trebuie să devenim mai buni, mai competitivi şi bineînţeles poate într-o bună zi vom deveni competitivi şi pe plan european. Iubesc fotbalul. Pentru mine proiectul este foarte important şi ţin foarte mult la el. Vom vedea. Dacă Viitorul creşte şi la nivelul meu, de ce nu? Şi eu am nevoie de provocări, am nevoie de lucruri mari, pentru că îmi place să câştig şi dacă noi ne vom dezvolta foarte bine sunt şanse mari ca eu să rămân aici”, a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi.

Preşedintele Gheorghe Popescu a spus că a fost una dintre persoanele care l-au influenţat pe Gică Hagi să antreneze Viitorul, iar din momentul trecerii pe bancă tehnică a „Regelui” a început urcuşul formaţiei de seniori, iar rezultatele foarte bune nu au întârziat să apară.

Fanii au putut admira şi cele trei trofee cucerite de Viitorul: cel de campioană, din 2017, Cupa României şi Supercupa României, ambele obţinute în acest an.

Pentru gruparea constănţeană urmează un alt eveniment important, sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 17.00, la Hotelul „Iaki” din staţiunea Mamaia fiind programată lansarea cărții „Campionii creează campioni”, o carte tehnică gândită, concepută și creată de către Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor.