FC Viitorul și-a început cantonamentul din Antalya în forță

Departe de vâjul din țară, unde zăpada și-a făcut pentru prima oară apariția în acest an, FC Viitorul pregătește partea a doua a sezonului la aproape 20 de grade. Plecați vineri de la Constanța, chiar de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, la bordul unei aeronave Turkish Airlines, companie care colaborează cu gruparea patronată de Gică Hagi, campionii au aterizat în Antalya aproape de miezul nopții, după o scurtă escală la Istanbul. Riviera turcească i-a primit cu o vreme primăvaratică, iar stabilimentul Sueno Deluxe cu opulența unui hotel de cinci stele “adevărate”. Dar Țîru și compania nu au venit în vacanță, așa că au fugit rapid la somn, pentru că sâmbătă dimineața îi aștepta primul antrenament.

Forță și antrenamente fără menajamente

După doar câteva ore de odihnă, constănțenii și-au începutul turul de forță cu o vizită la sala de antrenament, unde și-au forțat mușchii timp de oră, apoi s-au mutat pe terenul aflat la o distanță doar câteva minute de mers pe jos. Considerat cel mai luxos hotel din stațiunea Belek, Sueno Deluxe beneficiază de o bază sportivă impresionantă, punând la dispoziție două stadioane cu un gazon impecabil. Motiv pentru care tot aici și-a stabilit cartierul general și Galatasaray, “ienicerii” lui Fatih Terim împărțind facilitățile cu campioana României. Prima ședință de pregătire n-a fost una de acomodare. Sub comanda principalului Cătălin Anghel, întrucât „Regele” urmează să ajungă în Antalya abia sâmbătă după-amiaza, constănțenii au exersat faza ofensivă, contraatacul și fazele fixe. Iar antrenamentul a fost oprit deseori de tehnicianul campioanei, care le-a arătat elevilor săi unde greșesc și i-a pus să repete schemele. Chiar la finalul ședinței de pregătire, și-a făcut apariția și ploaia torențială, un fenomen care se repetă în această perioadă în Antalya la distanță de doar câteva ore.

Pleacă Ganea și Eric?

Prima conferință de presă a stagiului din Turcia i-a adus în fața jurnaliștilor pe internaționalul Cristian Ganea și pe noua achiziție Mihai Voduț. Primul a fost ținta întrebărilor, subiectul preferat fiind posibilitatea unui transfer la Athletic Bilbao. “Sunt discuții, dar nu este nimic concret deocamdată. Totul este posibil, se poate ca în câteva zile să plec, dar la fel de bine pot să rămân la Viitorul. Îmi doresc să merg într-un campionat puternic și cred că am demonstrat că pot juca la un nivel mai înalt. Este un club cu reguli clare, dar nu trebuie să fiu născut în Țara Bascilor ca să pot juca acolo. Am crescut la Bilbao, m-am pregătit pe terenurile de acolo, am jucat pentru selecționata lor, așa că îndeplinesc alte criterii. Am vorbit și cu Florin Andone, care mi-a spus că mă așteaptă în campionatul spaniol. Până atunci, mă concentrez asupra pregătirii și a meciurilor amicale, cu gândul la obiectivul nostru, calificarea în play-off. Am făcut lucruri frumoase în acești trei ani la Viitorul. Totul a început aici, am schimbat postul și am învățat multe de la domnul Hagi”, a spus Ganea.

"Pentru mine, transferul la Viitorul este o schimbare în bine. Îi mulțumesc domnului Hagi pentru că a avut încredere în mine și sper să dau un răspuns pe măsură. Îi știu pe o parte dintre băieți și cred că mă voi adapta destul de ușor. Este campioana României, sunt bucuros că am ajuns la Viitorul și îmi doresc să facem o treabă bună”, a adăugat atacantul venit de la FC Voluntari.

Din lotul deplasat în Antalya lipsește surprinzător unul dintre cei mai buni jucători ai Viitorului în prima parte a sezonului, Eric de Oliveira, care a fost învoit câteva zile pentru a-și rezolva unele probleme personale. Zvonurile dau însă ca posibilă o plecare a brazilianului în vârstă de 32 de ani la o echipă din străinătate.

Două amicale tari

După doar o săptămână de antrenament, constănțenii vor disputa două meciuri amicale împotriva unor adversari de calibru. Duminică, de la ora 17.00, campionii României vor da piept cu Galatasaray, care se află la finalul pregătirii din această perioadă, urmând să susțină peste doar o săptămână prima partida oficială a anului, în Cupa Turciei. “Sunt amicale gândite de antrenori, care ne ajută să intrăm în ritmul de campionat. Cu Galata va fi un meci interesant, sper să nu dezamăgim și să facem un joc bun”, a spus Ganea. Luni, băieții lui Hagi se vor duela cu campioana Albaniei, Skenderbeu, formație care a evoluat în grupele Europa League în acest sezon și a înregistrat rezultate foarte bune în jocurile de pregătire susținute până acum la Belek.