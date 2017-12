FC Viitorul ţinteşte alte trei puncte

Salvată matematic de la retrogradare, FC Viitorul Constanţa abordează cu mult mai multă încredere ultimul meci al sezonului, programat mâine, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul “Farul”, cu CS Turnu Severin. Constănţenii au reuşit să-şi îndeplinească obiectivul la primul sezon în Liga 1, însă nu aceeaşi soartă a avut-o şi adversara din etapa a 34-a, CS Turnu Severin. Mehedinţenii, pregătiţi din retur de Ionel Gane, au avut o a doua parte a campionatului destul de bună, dar în final au revenit în liga secundă atât pe plan sportiv, cât şi juridic, neprimind licenţa pentru sezonul următor.

„Un lucru foarte bun este că am reuşit să avem un ultim meci mai liniştit. Este meritul jucătorilor, al grupului. În orice formulă de echipă vom aborda meciul cu Severinul, fiind şi matematic salvaţi, vom viza tot cele trei puncte. În primul rând ne dorim să câştigăm meciul, iar mai departe, în funcţie de jocul rezultatelor putem termina şi pe locul 12, ceea ce ar fi perfect. Jucătorii trebuie să fie foarte concentraţi, pentru că intervine o oarecare relaxare”, a declarat antrenorul principal al viitorului, Cătălin Anghel. Chiar dacă victoriile cu Steaua şi Dinamo au fost cele care au adus liniştea în tabăra constănţeană, căpitanul Viitorului, Nicolae Dică, consideră că meciul cu Bistriţa a fost cel mai greu. „Cel mai important joc pentru noi a fost cel cu Bistriţa, în care trebuia să câştigăm neapărat cele trei puncte. Era o presiune foarte mare pe noi înaintea acelui meci şi ne propusesem să câştigăm toate cele patru jocuri rămase. Am reuşit să le câştigăm pe primele trei şi sperăm să reuşim să obţinem alte trei puncte cu Severin. Când ajungi cu cuţitul la os, atunci tragi şi mai mult. Am prins Steaua în vacanţă, cu jucători care evoluaseră şi puţin în acest campionat, iar apoi am întâlnit Dinamo, o echipă care nu se află într-o formă foarte bună”.