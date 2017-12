FC Viitorul țintește victoria în duelul cu CSMS Iași

După ce a terminat anul trecut pe locul 2 în clasamentul Ligii 1, având asigurată prezența în play-off, FC Viitorul se pregătește pentru debutul oficial în 2016, programat sâmbătă, de la ora 18.00, când va întâlni pe teren propriu pe CSMS Iași, în etapa a 24-a Ligii 1. Constănțenii au drept obiectiv victoria, pentru a aduna cât mai multe puncte în lupta pentru titlu, în timp ce ieșenii își joacă una dintre ultimele șanse pentru calificarea în play-off. Managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, îi are la dispoziție pentru meciul de sâmbătă și pe cei cinci jucători care au participat cu naționala divizionară a României la stagiul de pregătire din Antalya.

„A fost o experiență plăcută pentru mine, am avut multe de învățat și sunt mulțumit de prestația mea. Am avut multe emoții mai ales la meciul de debut, dar am trecut peste ele. Ne gândim doar la victorie în meciul cu CSMS Iași, mai ales că ne-am pregătit bine în cantonament, au fost făcute transferuri foarte bune în această iarnă și avem nevoie de cele trei puncte. Sperăm să-i facem fericiți pe suporteri și îi așteptăm în număr cât mai mare la meciul de sâmbătă”, a spus mijlocașul Dragoș Nedelcu. „Această convocare mi-a adus foarte multă încredere și trebuie să demonstrez prin prestațiile din campionat că merit să fiu la EURO 2016. S-a simțit o presiune, pentru că am jucat în tricoul naționalei, dar nu au fost probleme. Meciul cu CSMS Iași este important și pentru noi, și pentru adversari. Ne dorim să adunăm cât mai multe puncte pentru play-off, iar ei se luptă cu ASA Tg. Mureș pentru a ajunge acolo. Și anul trecut am început returul tot împotriva ieșenilor și nu am făcut-o foarte bine, dar de această dată sperăm să fie altfel”, a adăugat fundașul Robert Hodorogea.

DE JOI SE PUN ÎN VÂNZARE BILETELE

Începând de joi, gruparea de pe litoral pune în vânzare biletele pentru meciul cu ieșenii, la prețurile de 20 lei (Tribuna 0), 15 lei (Tribuna I), 10 lei (Tribuna a II-a) şi 5 lei (Peluza I). Acestea pot fi procurate de joi până sâmbătă, din următoarele locații: joi și vineri, între orele 10.00 și 16.00, de pe bd. Mamaia nr. 208, subsol (lângă Hotel GMG), din Constanţa, și de la Magazinul oficial din incinta Academiei Hagi, de la Ovidiu, iar între orele 10.00 și 20.00 de la Play Sports Bar (str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr.19A, zona Cireşica) din Constanţa și de la Restaurant Savorys din Ovidiu; sâmbătă, între orele 10.00 și 18.00: de la Casa de Bilete din incinta Academiei Hagi, de la Ovidiu. Oficialii constănțeni recomandă posesorilor de abonamente tip card, bilete de intrare şi invitaţii ca accesul în tribunele stadionului în ziua disputării meciului să fie făcut în intervalul orar 16.00 - 17.30, pentru a se evita aglomeraţia publicului spectator la intrările în tribune. De asemenea, posesorii de abonament tip card vor avea acces în tribunele stadionului, începând cu acest meci, prin porţile de intrare special amenajate (nu prin turnichete). Totodată, vor fi puse la dispoziție, pentru suporterii care nu au mijloc de transport personal, autocare tip cursă specială, cu itinerarul Palatul Copiilor (Constanţa) - Stadion Central Academia Hagi (Ovidiu), plecările fiind programate sâmbătă, la orele 16.45 şi 17.15, iar revenirea la Constanța se va face imediat după încheierea partidei.

SCANDAL CU CRISTIAN MANEA

Transferul lui Cristian Manea, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României, de la FC Viitorul peste hotare a stârnit un adevărat scandal. Cotidianul „Prosport” a notat că fundașul în vârstă de 17 ani, care joacă actualmente pentru belgienii de la Mouscron, nu a fost achiziționat de Chelsea Londra, ci de ciprioții de la Apollon Limassol, club în spatele căruia s-ar afla un grup de impresari. Drept urmare, ar fi fost încălcată regula conform căreia un terț sau un consorțiu de impresari nu poate deține drepturile federative ale unui jucător. „Nu știu prea multe despre transfer, pentru că negocierile au fost purtate de Hagi, dar știu că a venit o întrebare pe adresa clubului privind suma cerută pentru achiziționarea lui Manea. Noi am spus cât am dori și, dacă respectivul club este de acord, nu ne interesează restul. Știu că tratativele au fost purtate cu impresari mandatați de Chelsea, iar dacă londonezii mai au niște echipe prin Cipru, Belgia, Rusia sau Africa, nu este problema noastră. Transferul a fost făcut în 2014, iar acea regulă, privind un terț sau impresarii, a intrat în vigoare abia la finalul anului trecut. Nu știu ce se urmărește, probabil că ne merge prea bine, cu locul 2 în clasament și cu jucători vânduți în străinătate”, a declarat Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

