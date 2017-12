FC Viitorul țintește victoria la Ploiești

Învinsă surprinzător de CSMS Iași pe teren propriu, scor 2-1, în primul meci oficial din acest an, FC Viitorul speră să se revanșeze față de suporteri și să câștige meciul cu Petrolul Ploiești, programat duminică, de la ora 18.00, în deplasare, în etapa a 25-a a Ligii 1. În plus, formația pregătită de Gheorghe Hagi are nevoie de victorie pentru a mai spera la îndeplinirea obiectivului fixat pentru finalul sezonului regulat, clasarea pe unul dintre primele două locuri ale clasamentului. „Cred că am trecut peste înfrângerea cu CSMS Iași. Din păcate, am început prost, dar sperăm ca la Ploiești să luăm cele trei puncte. Mergem doar cu gândul la victorie și ne dorim să arătăm cu totul altfel față de partida de săptămâna trecută”, a spus mijlocașul Răzvan Marin. Cu această ocazie, portarul Peterson Pecanha și atacantul Vlad Rusu vor reveni pe stadionul „Ilie Oană”, gruparea de pe litoral transferându-i în această iarnă pe cei doi chiar de la Petrolul.

FC VIITORUL II A PIERDUT AMICALUL CU DUNĂREA CĂLĂRAȘI

Miercuri după-amiază, pe terenul sintetic al bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, FC Viitorul II a disputat un meci amical cu liderul Seriei 1 a Ligii a 2-a, Dunărea Călăraşi. Întâlnirea s-a întins pe durata a 105 minute, prima repriză având 60 de minute, iar cea de-a doua 45 de minute. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-0 (Vădrariu 69, V. Andrei 80, Preoteasa 92). În min. 17, gazdele au avut ocazia de a deschide scorul, dar mijlocașul Carlo Casap a ratat o lovitură de pedeapsă acordată pentru un fault comis asupra lui Perju, șutul său fiind parat de portarul C. Lungu.

Pentru formația pregătită de Cristian Cămui au evoluat următorii jucători: Tordai (61 Dur-Bozoancă) - Căpuşă (61 Rusu), Băluţă (61 Ghiţă), Kilyen (61 Piciu), Perju (61 Neciu) - Ciobanu (61 Boboc), Iani (61 Trancă), Dumitrescu (61 Manole) - Casap (61 Vîlcea, 82 Zamfirescu), Fl. Coman (61 Firan, 82 M. Ene), Măţan (61 Drăguş).

CICÂLDĂU A MARCAT PENTRU „TRICOLORII MICI”

Aflată într-un stagiu de pregătire în Israel, în vederea participării la meciurile de calificare din cadrul Grupei a treia a Turului de Elită al Campionatului European din 2016, găzduită de Austria, în perioada 24-29 martie, naționala de fotbal sub 19 ani a României a terminat la egalitate, scor 1-1, partida de verificare cu reprezentativa similară a Israelului. Meciul s-a disputat pe terenul din complexul de la Shefayim, acolo unde lotul pregătit de Andrei Spier se află în cantonament. Dintre cei patru jucători convocați de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, mijlocașul Alexandru Cicâldău a jucat până în min. 75, purtând și banderola de căpitan, fundașul Victor Rogoza a început ca titular și a fost înlocuit în min. 75, mijlocașul Dan Panait a intrat abia în min. 89, iar atacantul Cristian Ene a prins un loc în formula de start și a părăsit terenul în min. 67. „Tricolorii mici” au deschis scorul prin Cicâldău, care a transformat o lovitură liberă de la 16 metri, în min. 19, iar gazdele au egalat în min. 81. Selecționerul Andrei Spier a utilizat următoarea echipă: Suciu - Rogoza (75 Hreniuc), Ciobotariu, Dudea (86 Mailat), Chelaru (89 D. Panait) - Dr. Cojocaru, Chivari (84 Mih) - Al. Stoica (84 A. Manea), Cicâldău (75 P. Petre), Vîlceanu (67 Dulca) - Cr. Ene (67 Botă).

