FC Viitorul, „tocată” de arbitru în meciul cu Dinamo

După trei etape desfășurate din actualul sezon al Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul este neînvinsă, însă formația pregătită de Gică Hagi nu a cunoscut nici gustul victoriei, încheind la egalitate toate partidele disputate. Constănțenii au fost aproape să ia cele trei puncte sâmbătă, când au primit vizita lui Dinamo București, în etapa a 3-a, dar au fost blocați de deciziile incredibile luate de brigada de arbitri, în frunte cu centralul Robert Dumitru, din Brașov. Arbitrul a dezavantajat gazdele clar în cel puțin două ocazii, refuzând să acorde două lovituri de pedeapsă. Mai întâi, în min. 62, a apreciat că Florin Tănase a simulat la intrarea lui Marc, acordându-i cartonaș galben, deși fundașul dinamovist i-a agățat piciorul constănțeanul. „A fost penalty clar, mi-a dat peste piciorul drept. Și Marc a recunoscut! La Ganea, intrare cu talpa sus, măcar joc periculos putea să acorde”, a spus atacantul Viitorului. Șapte minute mai tâziu, a lăsat jocul să continue la intervenția dură a lui Feussi asupra lui Cristian Ganea, chiar dacă acesta și-a atacat adversarul cu talpa și se impunea cel puțin lovitură liberă indirectă. În plus, Robert Dumitru a apreciat cu măsuri diferite unele faze, cea mai flagrantă desfășurându-se în prelungirile partidei, când Feussi l-a placat pe Aganovic, dar nu s-a dictat fault în favoarea Viitorul. Totodată, la golul marcat de oaspeți, Patrick Petre a plecat dintr-o poziție suspectă de ofsaid. Extrem de nervos, Hagi a acuzat arbitrajul la finalul întâlnirii: „Amândouă sunt clare. Primul e penalty, nu 99 la sută, ci 200 la sută! La al doilea este talpă în careu, în cel mai rău caz e indirectă”. În semn de protest, conducerea clubului a postat un mesaj dur pe pagina oficială de facebook: „Incredibil. Noi în 11...ei în 14!”

Acuzele lui Hagi au fost confirmate de fostul președinte al Comisiei Centrale de Arbitri, Dan Lăzărescu, în cadrul unei emisiuni televizate. „Penalty clar, neglijență, jucătorul în roșu îi ia, indiscutabil, picioarele adversarului”, a spus acesta despre faultul asupra lui Florin Tănase. „Intrare imprudentă, penalty clar, atinge și picioarele jucătorului. Ganea a scăpat ușor, Feussi îl putea accidenta grav!”, a comentat fostul arbitru Constantin Zotta, într-o altă emisiune televizată, a doua fază în care FC Viitorul a cerut penalty.

SENTIMENTE ÎMPĂRȚITE

La finalul partidei, sentimentele jucătorilor constănțeni erau împărțite între mulțumirea adusă de jocul prestat și supărarea ratării victoriei. „Sunt bucuros că am marcat, dar și supărat că nu am reușit să aducem prima victorie din acest sezon”, a explicat marcatorul golului gazdelor, Răzvan Marin. „Am făcut un joc bun și trebuia să câștigăm la diferență de două-trei goluri. Am avut mai multe ocazii și ne puteam desprinde”, a declarat Florin Tănase. „Suntem destul de supărați, pentru că așteptam victorie. Dacă eram puțin mai atenți, putem obține victorie. Cred că am avut două penaltyuri clare”, a adăugat portarul Alexandru Buzbuchi. „Îmi pare rău că nu am debutat cu o victorie, pentru că am dominat Dinamo de la cap la coadă”, a completat fundașul Raul Ciupe. Constănțenii speră să „spargă gheața” și să bifeze prima victorie din acest sezon în etapa a 4-a, când vor juca în fieful celor de la Astra Giurgiu, meciul fiind programat duminică, de la ora 18.30.