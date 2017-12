FC Viitorul va afla vineri adversara din play-off-ul UEFA Europa League

Pentru campioana României la fotbal, FC Viitorul, aventura în UEFA Champions League s-a oprit înaintea play-off-ului, în urma unei înfrângeri la scor 0-4 (Carlão 54, Merkis 93, De Camargo 94, Efrem 105+1), după prelungiri, în deplasare, cu APOEL Nicosia, în manşa retur din al treilea tur preliminar al UCL. A fost al doilea eșec european pentru jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi, după cel de anul trecut, din UEFA Europa League, 0-5 cu echipa belgiană KAA Gent, dar acum Viitorul va continua în play-off-ul UEL. Vineri, de la ora 14.00, la Nyon (Elveţia), se va desfășura tragerea la sorți a partidelor din play-off-ul UEFA Europa League, iar adversara formației constănțene se anunță a fi una de top. Meciurile din play-off-ul UEL sunt programate la 17 august - manşa tur şi 24 august - manşa retur.

„CAPUL JOS, NE ÎNTOARCEM LA MUNCĂ”

Gheorghe Hagi a recunoscut superioritatea echipei cipriote în returul de miercuri seară, de la Nicosia, care și-a fructificat din plin experiența într-un meci cu miză, dar situațiile de gol de care au beneficiat fotbaliștii constănțeni ar fi putut schimba soarta partidei și a calificării.

„Felicit echipa adversă, pentru că s-a calificat. Am ratat două-trei ocazii incredibile. O echipă experimentată. Au speculat greșelile noastre foarte bine. Din păcate, lipsa noastră de experiență s-a văzut foarte mult. Dezamăgit puțin, mă așteptam la mai mult, dar trebuie să recunoaștem că APOEL a fost mai bună. A știut să gestioneze mai bine momentele. Noi trebuia să facem altceva, să fim mai atenţi, să dăm golurile pe care trebuia să le dăm. Singurul lucru pozitiv e că a revenit Coman și a făcut un meci bun. A avut ocazii, dar nu a marcat. S-a văzut că are calitate. Echipa noastră e tânără, capătă experienţă, ne aşteptam să fie mai bine. Capul jos, ne întoarcem la muncă, învăţăm din orice. Mâine e o altă zi și vedem ce facem. Vine campionatul și vom vedea. Ne așteaptă un an foarte greu”, a declarat după meci managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

SÂMBĂTĂ, VIITORUL JOACĂ LA BRAȘOV

După Nicosia, jucătorii Viitorului vor evolua sâmbătă, de la ora 18.30, la Brașov, în etapa a 4-a a Ligii 1, iar victoria este singura variantă luată în calcul de formația constănțeană în duelul cu o nou-promovată.

Programul partidelor din etapa a 4-a - vineri, 4 august, ora 18.30: ACS Poli Timișoara - Juventus București, ora 21.00: FC Voluntari - FC Botoșani; sâmbătă, 5 august, ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe - FC VIITORUL, ora 21.00: CSM Poli Iași - CFR Cluj; duminică, 6 august, ora 18.30: CS U. Craiova - Astra Giurgiu, ora 21.00: Concordia Chiajna - FCSB; luni, 7 august, ora 21.00: Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus. Clasament: 1. FC Botoșani 7p (golaveraj: 7-2), 2. CFR Cluj 7p (6-1), 3. FCSB 7p (4-2), 4. Dinamo București 6p (4-1), 5. Astra Giurgiu 6p (5-3), 6. CS U. Craiova 5p (4-2), 7. FC Voluntari 4p (4-3), 8. CSM Poli Iași 4p (1-2), 9. FC Viitorul 3p (3-3), 10. ACS Poli Timişoara 3p (1-4), 11. Sepsi Sf. Gheorghe 3p (3-7), 12. Concordia Chiajna 1p (1-3), 13. Juventus București 1p (1-5), 14. Gaz Metan Mediaș 1p (0-6).

