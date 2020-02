FC Viitorul va evolua în play-out

FC Viitorul Constanţa nu s-a putut impune duminică, pe teren propriu, în partida cu Academica Clinceni, din etapa a 26-a a Ligii 1 la fotbal, ultima a sezonului regulat. La finalul timpului regulamentar de joc tabela de marcaj a arătat scorul de 0-0, însă chiar şi în cazul unei victorii echipa pregătită de Gheorghe Hagi nu ar fi obţinut biletele pentru play-off. Astra Giurgiu a remizat cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-2, iar Gaz Metan Mediaş a învins-o pe Dinamo Bucureşti, scor 1-0, astfel că Viitorul a încheiat pe locul 7, cu 40 de puncte.

Meciul de duminică a fost unul dominat de formația constănţeană, dar fără ca mingea să poposească măcar o dată în plasa porţii adverse.

Au evoluat următoarele echipe - Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Căbuz - Boboc (63 Zoua), Mladen, Ghiță (cpt.), De Nooijer - A. Ciobanu (70 Vl. Achim), Artean, Cr. Ganea - C. Matei (74 P. Iacob) - Rivaldinho, A. Chițu; Academica (antrenor Ilie Poenaru): Santos - G. Matei, Bejan (46 Patriche), Munoz, Dobrescu - Albu - Merloi (67 Fl. Achim), Cebotaru (cpt.), Vojtus, R. Ion - Moussa (80 Ventura). Cartonașe galbene: A. Ciobanu / R. Ion. Au arbitrat: Marius Avram (București) - Daniel Mitruți (Craiova) și Marius Badea (Rm. Vâlcea).

„Normal că suntem puţin supăraţi. Nu am intrat în play-off, dar asta e, înseamnă că de când a început campionatul am făcut şi lucruri extraordinare, dar şi lucruri mai puţin bune. În 2020, cred că am avut neşanse. Ne odihnim şi de mâine începem de la zero, o nouă etapă în viaţa noastră. Să arătăm că suntem o echipă foarte bună”, a declarat, la conferinţa de presă, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.