FC Viitorul va evolua și în semifinalele CN la juniori B

21:25:16 / 15 Mai 2015

Melenco

Marele antrenor , marele tactician si spagar in acelasi timp si-a aratat clasa , asta este , atata poate si atat pot copii lui(5 la numar) care sunt maini moarte tot meciul si titulari " incontestabili" . Nu stie sa conduca echipa de pe banca , schimbari aiurea si nu renunta la neperformanti lui cu nici un chip. Recunoaste si tu odata ca numai tu ai gresit si nu mai da vina pe copii (in afara de ai tai bineinteles toti sunt de vina) si nu-i mai forta pe sti tu care ca tot nu vor iesi fotbalisti. Lasane si cereti scuze de la copii si parinti (nu de la toti numai de la cei defavorizati) si vezi ca multa ura ai creat in vestiar cu preferati tai , nu e echipa e formatie . Vezi de scoala ta si lasa fotbalul ca nu poti mititelule.