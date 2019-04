FC Viitorul va lupta pentru calificarea în finala Cupei României

Stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui joi, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), partida dintre echipele FC Viitorul Constanța şi Universitatea Craiova, manşa retur din semifinalele Cupei României la fotbal. Învingători în tur, la Craiova, cu scorul de 2-1, jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi au prima şansă în lupta pentru prezenţa în ultimul act al competiţiei şi aşteaptă un stadion plin, pentru a sărbători la final, alături de iubitorii fotbalului, calificarea în marea finală.

De la Viitorul vor lipsi paul Iacob și Vlad Achim, ambii suspendați, Mățan, accidentat, iar Mladen și Ghiță se resimt după efortul depus în ultimele partide in campionat.

„Ne-am creat un avantaj în tur și trebuie să profităm. Jucăm acasă, suporterii vor fi lângă noi și cred că avem toate motivele și toate avantajele să putem să ne calificăm în finală. Vor încerca să ne surprindă. Suntem pregătiți, analizăm fiecare adversar. Va fi un meci greu, dar și spectaculos, așa cum au fost toate meciurile între noi și Craiova. De când am debutat la echipa mare mereu mi-am dorit să câștig un trofeu cu Viitorul” - Ianis Hagi, căpitan Viitorul.

„Trebuie să ne concentrăm, să scoatem un rezultat pozitiv pentru noi și să încercăm să ne calificăm în finală. Trebuie să stăm foarte bine în teren, să facem un joc defensiv foarte bun. Suntem conștienți că mai avem de făcut un pas pentru a ajunge în finală. Știu doar că noi suntem tineri și refacerea noastră este mai rapidă decât a lor. Trebuie să fim pregătiți” - Bogdan Țîru.

„Trebuie să găsim o formulă care să poată ține returul, să evolueze la un ritm și la o intensitate ridicate. Pentru noi, meciul începe de la zero la zero. Va fi un meci total diferit, vor veni să joace, să atace. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Jucătorii să fie atenți, inteligenți în teren, conectați la maxim. Este prima oară când îmi doresc să nu se marcheze, dar nu cred că va fi așa și se vor înscrie goluri. Trebuie să producem un rezultat pozitiv. Avem un ideal, ar fi frumos să ajungem pentru prima oară în finală. O dată am făcut o minune, când am devenit campioni. Ne dorim finala”, a spus managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Miercuri seară, la Giurgiu, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), Astra va întâlni în manşa retur a semifinalelor competiţiei echipa CFR Cluj, campioana en titre. După victoria din tur, de la Cluj-Napoca, scor 3-1, Astra are prima șansă în duelul pentru obținerea biletelor care asigură prezența în ultimul act.

Finala Cupei României va avea loc la 25 mai, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti.