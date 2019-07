FC Viitorul, victoria cu numărul 100 în primul eşalon

Punctaj maxim pentru FC Viitorul Constanța după primele trei etape ale actualului sezon din Liga 1 la fotbal. Duminică seară, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, Viitorul a bifat al treilea succes consecutiv în campionat, 3-2 (Țîru 51, Eric 63, A. Ciobanu 79 / Yazalde 75, I. Stoica 89) cu FC Hermannstadt, astfel că fotbaliştii pregătiţi de Gheorghe Hagi se menţin în în fotoliul de lider al Ligii 1.

După 0-0 la pauză, partea a doua a jocului de duminică a oferit cinci goluri, două dintre ele extrem de spectaculoase. Viitorul a deschis scorul în minutul 51, prin căpitanul Bogdan Țîru, aflat la a treia reuşită consecutivă, după un corner executat de Eric şi o deviere a lui Ghiţă, iar Eric a majorat diferenţa pe tabela de marcaj în minutul 63, cu o frumoasă execuţie, la colţul lung. Oaspeţii au revenit în meci după golul lui Yazalde, iar Andrei Ciobanu şi-a trecut în cont un eurogol, executând magistral o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri lateral stânga, în minutul 79, catapultând balonul în vinclul porţii adverse! Fundaşul Ionuţ Stoica a marcat şi el spectaculos, cu călcâiul, în minutul 89, iar Tsomou a trecut pe lângă egalare la ultima acţiune de atac a echipei sibiene.

„Sper că la spectacolul fotbalistic am contribuit şi noi. Suntem într-o creştere de ritm, a omogenităţii. Am întâlnit un adversar puternic, care nu primise gol până acum. Avem nevoie şi de puncte. Avem un grup echilibrat. Sper şi sunt convins că sunt convins că echipa va arăta bine. La Sibiu oamenii iubesc fotbalul şi echipa”- Costel Enache, antrenor principal FC Hermannstadt.

„Foarte importantă victoria. Ştiam că va fi greu împotriva unei echipe care şi-a îmbunătăţit lotul. Fericit că am câştigat, că am marcat trei goluri. Dacă îl avem în formă mare pe Eric avem o şansă în plus să ne batem acolo, sus” - Gheorghe Hagi, manager tehnic FC Viitorul.

Au evoluat următoarele formaţii - Viitorul: Tordai - Boboc, Țîru (cpt.), Ghiță, De Nooijer - A. Ciobanu, Artean, Tîrcoveanu (51 Houri) - Eric - Calcan (73 M. Dulca), G. Ganea (38 Drăguș); Hermannstadt: Figueiredo - Mățel, Viera, I. Stoica, Opruț - Buzan (62 Blănaru), R. Pires - P. Petrescu (cpt.), Jo Santos, Caiado (85 Tsoumou) - Debeljuh (62 Yazalde). Cartonașe galbene: Boboc / Caiado, Buzan. Au arbitrat: Radu Petrescu (București) - Vladimir Urzică (Piatra Neamț) și Marius Marchidanu (Brăila).

În etapa următoare din Liga 1, FC Viitorul Constanța va evolua în deplasare, cu Sepsi Sf. Gheorghe, meciul fiind programat duminică, 4 august, de la ora 21.00.

Dar până atunci, joi, 1 august, de la ora 18.00, pe teren propriu, FC Viitorul va disputa manșa secundă din turul al doilea al UEFA Europa League împotriva belgienilor de la KAA Gent, care s-au impus în tur, cu scorul de 6-3.

Rezultatele din etapa a 3-a a Ligii 1 -

Vineri, 26 iulie

CSM Politehnica Iaşi - Academica Clinceni 2-0 (Horşia 47, Ad. Bălan 78-pen.)

FC Voluntari - Astra Giurgiu 1-2 (Căpăţână 10 / Alibec 42, V. Gheorghe 56)

Sâmbătă, 27 iulie

Gaz Metan Mediaş - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1 (Chamed 34 / Karanovic 67)

CFR Cluj - Dinamo Bucureşti 1-0 (Omrani 82-pen.)

Duminică, 28 iulie

Universitatea Craiova - Chindia Târgovişte 1-0 (M. Roman II )

FC VIITORUL CONSTANŢA - FC Hermannstadt 3-2 (Țîru 51, Eric 63, A. Ciobanu 79 / Yazalde 75, I. Stoica 89)

Luni seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), este programat ultimul joc al rundei: FCSB - FC Botoşani.

Clasament: 1. FC VIITORUL 9p (9-2), 2. Craiova 9p (6-2), 3. CFR 7p (golaveraj: 6-2), 4. Iaşi 7p (4-1), 5. Mediaş 5p (5-3), 6. Botoşani 4p (6-3), 7. FCSB 4p (4-3), 8. Astra 4p (4-4), 9. Sepsi 3p (1-1), 10. Chindia 1p (2-4), 11. Voluntari 1p (2-6), 12. Hermannstadt 0p (5-9), 13. Clinceni 0p (3-9), 14. Dinamo 0p (0-8).