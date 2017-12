FC Viitorul visează la finala Cupei Ligii

Învingătoare în ultimele trei meciuri oficiale de pe teren propriu, FC Viitorul și-a continuat seria invincibilității, impunându-se în fața celor de la CSU Craiova într-o partidă disputată joi seara, pe arena centrală a bazei sportive de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în primul tur al Cupei Ligii. Constănțenii au avut nevoie însă de lovituri de departajare pentru a câștiga cu 9-8, scorul la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor fiind egal, 0-0. Victoria grupării noastre a fost adusă de portarul Albuț, care a transformat lovitura decisivă, în timp ce goalkeeperul craiovean a ratat. „A fost un meci echilibrat, trăit la intensitate maximă, pe care am dorit foarte mult să-l câștigăm. O competiție bună, care ne dă posibilitatea să vedem și alți jucători din lot. Am avut în teren un jucător de 16 ani, Casap, care prinde experiență și este foarte important să evolueze într-un asemenea joc. Sperăm să trecem și de celălalt tur”, a spus Cătălin Anghel, secundul lui Gică Hagi, care s-a aflat în tribună, fiind suspendat după eliminarea din meciul cu Steaua. „Sunt bucuros că nu am luat gol în timpul regulamentar. S-a decis la lovituri de departajare, dar am avut ocazii și ar fi trebuit să câștigăm mai devreme. Treaba portarilor este să apere, dar se mai întâmplă să fie și astfel de momente, când trebuie să execuți de la punctul cu var. Mi-am ales un colț și am tras acolo. Este foarte important că ne-am calificat mai departe. Ne dorim să mergem până în finală și să o câștigăm”, a explicat portarul Călin Albuț. „A fost un meci frumos și mă bucur că am câștigat. Sunt puțin dezamăgit că am ratat la loviturile de departajare, dar sper să trec repede peste acest lucru”, a adăugat atacantul Carlo Casap.

Au evoluat pentru FC Viitorul: Albuț - Ciupe (61 I. Filip), Mișelăricu (89 Aganovic), L. Munteanu (71 Casap), Ganea - Benzar, Boli, Achim - Chițu, Gavra, Nicoliță. Au transformat la loviturile de departajare pentru constănțeni Benzar, Chiţu, Achim, Aganovic, Nicoliţă, I. Filip, Boli, Gavra, Albuţ, în timp ce Casap şi Cr. Ganea au ratat.

În primul tur al Cupei Ligii s-au mai disputat partidele: Concordia Chiajna - FC Botoşani 3-0 (Cristescu 1, Răducanu 82, Purece 90+2); ACS Poli Timişoara - Petrolul Ploieşti 1-0 (Elek 67); CSMS Iași - CFR Cluj 0-1 (Cristian Lopez 44); FC Voluntari - Astra Giurgiu 0-2 (Ninos Gourye 5, Alibec 61); Pandurii Tîrgu Jiu - Dinamo București 0-2 (Palic 60, Filipetto 62-autogol). Alături de învingătoare, s-au calificat direct în sferturi campioana Steaua București și vicecampioana ASA Tîrgu Mureș, toate echipele urmând să fie introduse în aceeași urnă la tragerea la sorți a programului pentru faza următoare.