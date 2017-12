FC Viitorul vrea în play-off

După un sezon bun, în care a cochetat cu o calificare spectaculoasă în Cupele Europene, formația FC Viitorul se pregătește pentru noul campionat al Ligii 1 la fotbal, unul care se anunță extrem de încins în urma schimbării sistemului competițional. Echipa lui Gică Hagi are un obiectiv clar - clasarea în primele șase locuri și accederea în play-off, motiv pentru care s-au făcut o serie de transferuri spectaculoase. Gruparea de pe litoral și-a întărit linia de mijloc, unde au venit jucători experimentați, în frunte cu fostul internațional Florin Cernat, ajuns la 35 de ani, și Aurelian Chițu, revenit la FC Viitorul după doi ani. Cei doi se pregătesc sub comanda lui Hagi în primul cantonament al verii, la Poiana Brașov, Cernat începând vineri antrenamentele, după ce a primit două zile libere în plus față de restul lotului.

„A fost scurtă pauza, de doar două săptămâni, și nu cred că m-a afectat atât de mult. Între atâția tineri, mă simt și eu mai tânăr. Când intri pe teren, nu mai contează însă vârsta, că ai 19 sau 35 de ani. Important este să jucăm bine și să câștigăm. Vrem să formăm o echipă puternică și să ne batem la primele locuri. Acesta este obiectivul pentru viitorul sezon, să fim în primele șase locuri. Va fi greu, pentru că ne vom bate cu echipe puternice, care s-au întărit, dar credem în șansa noastră”, a spus Cernat.

„Nu mai sunt toți colegii pe care i-am avut prima oară la Viitorul, dar pe mulți îi cunosc. Sunt copii care au venit de la Academie. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc și să o iau de la capăt. Sunt așteptări foarte mari de la noul sezon, avem un lot echilibrat, au venit jucători cu experiență și sperăm să terminăm campionatul cât mai sus. Noi vrem să câștigăm toate meciurile, vom lua fiecare joc în parte și vom da totul pe teren. Obiectivul, calificarea în play-off, este realizabil și cred că ne putem clasa și mai sus de locul 6”, a adăugat Chițu. Cernat și Chițu vor juca împreună pentru prima oară duminică, de la ora 11.00, când FC Viitorul va susține un meci amical cu formația CS Inter Cristian, din Liga a IV-a brașoveană.

ABONAMENTE LA VÂNZARE

Conducerea grupării de pe litoral a scos la vânzare abonamentele pentru meciurile de pe teren propriu din viitorul sezon al Ligii 1, în care va evolua pe arena principală de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu. Prețurile sunt modice: 800 de lei la Tribuna 0 (cu loc de parcare inclus), 300 lei la Tribuna I, 200 lei la Tribuna a II-a și gratuit la peluze (în limita locurilor disponibile). În plus, pentru părinții ai căror copii sunt legitimați la Academia Hagi există o ofertă specială: un abonament pentru 2 persoane, adult și copil, la Tribuna a II-a, pentru doar 200 de lei. Posesorii de abonamente vor participa automat la tombolele organizate în pauza meciurilor din Liga 1, la finalul turului și al campionatului. Astfel, abonații din tribune vor putea câștiga 3 mingi, 3 tricouri cu autografe și o excursie la munte, în pauza fiecărui meci, iar cei de la tribunele VIP și 0 au șansa de a primi marele premiu la finalul campionatului: un autoturism.