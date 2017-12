FC Viitorul vrea să debuteze la Ovidiu cu o victorie

După doi ani de pribegie, FC Viitorul se întoarce la țărmul mării, iar sâmbătă, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), va inaugura, cu un meci de gală, noul stadion central din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Formația pregătită și patronată de Gică Hagi întâlnește, în prima etapă a noului sezon al Ligii 1, pe CFR Cluj, iar ținta este clară - câștigarea celor trei puncte. „Suntem bucuroși că am terminat stadionul și că putem juca în casa noastră. Este un campionat lung și foarte greu, cu echipe mai puține, dar mai bune, pentru că și-au întărit loturile. Suntem pregătiți să facem un meci bun, în fața unui adversar cu mare experiență, obișnuit să câștige trofee. Cu CFR Cluj am avut mereu meciuri grele, dar vom vedea la final cine va câștiga. Obiectivele pentru acest sezon sunt clasarea în primele șase locuri și calificarea în play-off, motiv pentru care am făcut transferurile din această vară”, a spus Hagi.

Cea mai importantă mutare din intersezon a fost aducerea lui Florin Cernat, veteranul în vârstă de 35 de ani urmând să poarte și banderola de căpitan. „Suntem conștienți că ne așteaptă meciuri foarte grele, pentru că toate adversarele s-au întărit. Și la noi s-au făcut multe transferuri, se vrea performanță și sper că vom termina campionatul în primele șase locuri. CFR are multe schimbări în lot și sper ca, la finalul meciului, noi să fim cei bucuroși”, a declarat Cernat. „Ne-am dorit foarte mult să avem casa noastră, vrem să facem sâmbătă un meci bun și să luăm cele trei puncte. CFR a dovedit mereu că are forță și se poate lupta la titlu”, a adăugat fundașul Bogdan Mitrea, golgheterul constănțenilor în sezonul trecut.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Albuț - Benzar, Cr. Munteanu, Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - Mitriță, Fl. Cernat (cpt.), Fl. Tănase.

Vineri seară s-au disputat primele meciuri din etapa 1 a Ligii 1 la fotbal, sezonul 2015-2016: FC Voluntari - CSMS Iaşi 1-1 (Pîrvulescu 30-pen. / Şt. Grigorie 10) și Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 2-2 (Budescu 45+2, Oros 48 / Purece 45, Oros 56-autogol). Celelalte partide ale rundei vor avea loc după următorul program - sâmbătă: FC Viitorul - CFR Cluj (ora 18.30), Steaua București - Petrolul Ploieşti (ora 21.00); duminică: CS U Craiova - FC Botoşani (ora 18.30), ASA Tg. Mureş - Dinamo București (ora 21.00); luni: ACS Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu (ora 21.00). Meciurile sunt televizate de posturile Look TV, Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport, iar partida Steaua - Petrolul va fi transmisă și de Antena 1.