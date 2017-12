FC Viitorul vrea să facă pasul în semifinalele Cupei României

Ultima confruntare din faza sferturilor de finală ale Cupei României-Timișoreana la fotbal este programată joi seară, de la ora 21.00 (în direct la Sport.ro, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Liderul Ligii 1, FC Viitorul, va întâlni campioana en titre, Astra Giurgiu, într-un duel așteptat cu nerăbdare de jucătorii celor două formații.

„Cupa este un obiectiv pentru noi. Am ajuns aici și trebuie să câștigăm. I-am studiat și știm ce joacă. Noi suntem încrezători. Sperăm să batem Astra și în cupă, și în campionat. Așteptăm un stadion plin”, a declarat Ionuț Vînă, completat de George Țucudean: „Important este să câștigăm. Este și cupa un obiectiv important, dar campionatul este și mai important. Vreau să joc cât mai mult, să înscriu goluri. Am avut două alegeri greșite, Târgu Mureș și Pandurii, dar acum sunt sigur că am ales foarte bine”.

„Un meci care, dacă îl vom câștiga, poate să ne ducă în finala cupei, pentru că este greu să ne învingă cineva într-o manșă dublă. Vrem să câștigăm, vrem să trecem de Astra, un adversar puternic, valoros, cu mare experiență, dar și noi cred că suntem buni. Trebuie să fim mult mai atenți. Trebuie să facem un meci complet, vrem să facem jocul nostru. Orice rezultat este posibil. După o săptămână de pauză ne așteaptă un program cu meciuri foarte grele. Am arătat în ultimul joc faptul că suntem puternici și pregătiți pentru această luptă”, consideră managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Duelul de joi va fi al treilea din acest sezon dintre FC Viitorul și Astra. În campionat, în turul sezonului regulat, Viitorul s-a impus la Ovidiu, cu scorul de 1-0, în urma unui gol marcat de Răzvan Marin, iar în retur s-a înregistrat acelaşi rezultat, însă în favoarea campioanei en titre, după golul reușit de Filipe Teixeira.

Prima semifinalistă a Cupei României-Timișoreana este ACS Poli Timişoara, care a eliminat, marți seară, deținătoarea trofeului, CFR Cluj, după executarea loviturilor de departajare, scor 6-5 (Drăghici, Fuček, Šoljić, Bărbuţ, Scutaru, Neagu / Nascimento, Tiago Lopes, Gomelt, Omrani şi Bud).

Miercuri seară se dispută încă două întâlniri din sferturile de finală ale competiției: CS Mioveni - FC Voluntari (ora 18.30, în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1) și CS Universitatea Craiova - Dinamo București (ora 21.30, (în direct la Pro TV, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1).

