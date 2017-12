FC Viitorul vrea trei puncte la Timişoara

După pauză datorată meciurilor echipei naţionale a României, FC Viitorul revine în Liga 1 cu un meci în fieful ultimei clasate, ACS Poli Timişoara, programat luni, de la ora 18.00 (în direct la Digisport 1, Dolcesport 1, LookTV), în etapa a 12-a. Aflată pe ultima treaptă a podiumului clasamentului, după o serie de cinci rezultate pozitive, gruparea de pe litoral speră să bifeze un nou succes, care să o aducă tot mai aproape de calificarea în play-off. “Este o deplasare dificilă, întâlnim o echipă care are mare nevoie de puncte şi, cu siguranţă, o să ne fie greu, aşa cum a fost şi în precedentul meci de la Timişoara, din Cupa Ligii, când am pierdut. Adversarii au un antrenor cu mare experienţă, joacă bine împotriva formaţiilor fruntaşe, iar în ultima etapă au câştigat la Iaşi. Ne dorim să jucăm la rezultat şi să ne întoarcem acasă cu puncte sau punct. Au venit şi jucătorii care au fost pe la loturi şi avem la dispoziţie trei zile ca să recapitulăm. Vrem să ne menţinem pe aceeaşi linie, să facem un meci bun şi să luăm puncte. Campionatul este lung, mai sunt multe etape şi nu trebuie să facem greşeala de a ne culca pe o ureche”, a spus managerul tehnic al formaţiei constănţene, Gheorghe Hagi. “Regele” s-a declarat nemulţumit de faptul că punctele obţinute în sezonul regulat se înjumătăţesc înainte de play-off: “Dacă este vreun lucru negativ în acest sistem, este că se înjumătăţesc punctele după sezonul regulat. Play-off-ul este atractiv, poate fi o variantă bună, dar, prin înjumătăţirea punctelor, nicio echipă nu este campioană şi niciuna retrogradată după sezonul regulat. Se începe de la zero, şi sunt total alte echipe în februarie şi martie, cum s-a întâmplat şi în sezonul trecut. Nu cred că este normal. Nu contează că iei punctele cu prima sau cu ultima clasată, sunt puncte câştigate şi trebuie să rămâi cu ele. După aceea, poţi faci play-off, ca să ai mai multe meciuri tari”.

OBIECTIV ÎNDRĂZNEŢ

Şi jucătorii constănţeni sunt concentraţi înainte de disputa din oraşul de pe Bega, chiar dacă vor da piept cu ultima clasată, ţintind o victorie care să netezească drumul către depăşirea performanţei realizate în sezonul trecut. “Nu va fi simplu. Nici în Cupa Ligii nu părea greu, iar jocul a arătat altceva. Pentru noi este foarte important să luăm cele trei puncte. Dacă vom reuşi, ne vom distanţa de zona de play-out, deoarece contracandidatele la play-off joacă între ele. Sper că vom fi la fel de motivaţi ca până acum, ne-am pregătit bine în această pauză şi ne dorim să facem o partidă foarte bună. Nu ne mulţumim cu un egal, ne gândim doar la victorie. Avem o echipă bună, un grup unit şi obiectivul este să jucăm cât mai bine şi să facem o performanţă mai bună decât cea din sezonul trecut”, a explicat golgeterul din acest sezon, atacantul Aurelian Chiţu. “Sunt trei puncte foarte importante. Timişoara ne-a surprins în meciul din Cupa Ligii, a progresat in ultima perioada, aşa că trebuie să abordăm partida cu multă concentrare. Ne respectăm adversarul, dar vrem să câştigăm”, a adăugat fundaşul Pablo Brandan.

