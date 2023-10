FCSB a învins-o pe Farul Constanţa cu 1-0

FCSB a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.



Unicul gol al partidei a fost înscris de Darius Olaru (58 - penalty), după o intervenţie controversată a lui Tudor Băluţă la Adrian Şut.



Campioana a trecut pe lângă egalare în min. 89, când şutul lui Luca Andronache a fost respins de portarul Ştefan Târnovanu.



Farul a suferit a cincea sa înfrângere în această primă parte de campionat.

Au evoluat - Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani - Dussaut (68 Sîrbu), Larie, Artean, Kiki - Băluță (77 Sali), Nedelcu (68 M. Popescu), Grameni - Grigoryan (68 Mazilu), L. Munteanu (81 Andronache), Budescu. Rezerve: Buzbuchi - Boli, N. Popescu, Vînă.

FCSB (antrenor EliasCharalambous): Târnovanu - Pantea (81 V. Crețu), Ngezama, Dawa, Radunovic - Ov. Popescu (46 Djokovic), Șut, Olaru (82 Radaslavescu) - Oct. Popescu (68 Lixandru), Compagno (46 Miculescu), Fl. Coman. Rezerve: Vlad - Panțîru, Haruț, Toma.

„Meritam mai mult. Dacă eram mai atenți, dacă pasam mai bine... Am avut ocazii mai mari decât ei, am avut de 100 de ori mai multe ocazii decât ei! Am jucat mai bine ca ei. Cred că am avut controlul jocului mult timp, puteam să facem mai mult.

Mișcarea jucătorului, gândirea jucătorului n-au fost la nivelul pe care îl doream. Ultima pasă, la fel. Trebuia să pasăm mai repede, să combinăm mai repede. Trebuie să schimbăm ceva, să nu mai luăm goluri și să marcăm”, a declarat Hagi după meci.