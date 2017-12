FCSB a tremurat în meciul cu Juventus

În cele două meciuri disputate sâmbătă seară în etapa a şaptea a Ligii 1 la fotbal s-au înregistrat victorii ale oaspeţilor. Timişoara s-a impus la Mediaş, iar FCSB a câştigat la Ploieşti, duelul cu Juventus. După un autogol istoric reuşit de portughezul Artur Jorge în secunda 13, FCSB a revenit şi a înscris de două ori până la pauză. În finalul jocului, în al şaselea mitul al prelungirilor, Călinţaru a încercat să-l surprindă cu o „scăriţă” pe Niţă din lovitură de la 11 metri, dar portarul vicecampioanei nu s-a lăsat păcălit.

Rezultate - vineri, 18 august: Astra Giurgiu - CSM Poli Iași 0-0; sâmbătă, 19 august: Gaz Metan Mediaș - ACS Poli Timișoara 0-2 (Vaşvari 18, 25), Juventus București - FCSB 1-2 (Artur Jorge 1-autogol / R. Benzar 22, Man 35).

Programul partidelor - duminică, 20 august, ora 18.30: FC Viitorul - CS Universitatea Craiova, ora 21.00: CFR Cluj - FC Voluntari; luni, 21 august, ora 18.30: FC Botoșani - Concordia Chiajna, ora 21.00: Dinamo București - Sepsi Sf. Gheorghe. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. CFR Cluj 16p (golaveraj: 11-1), 2. FCSB 15p (10-6), 3. FC Botoșani 13p (11-4), 4. CS U. Craiova 12p (7-3), 5. Astra Giurgiu 12p (8-5), 6. ACS Poli Timişoara 10p (5-6), 7. Dinamo București 9p (8-5), 8. CSM Poli Iași 9p (4-6), 9. FC Voluntari 8p (7-7), 10. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (5-11), 11. FC VIITORUL 5p (3-4), 12. Gaz Metan Mediaș 4p (4-14), 13. Concordia Chiajna 2p (3-7), 14. Juventus București 2p (4-11).

