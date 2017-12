FCSB, înfrângere în UEL

06:18:23 / 24 Noiembrie 2017

Rezervele

Atat la TV cat si in presa scrisa s-a incercat indulcirea infrangerii argumentandu-se folosirea rezervelor. Partial adevarat. Echipa introdusa de patron(cu acceptul slugarnic al antrenorului) a avut si 2-3 jucatori folositi mai putin dar de aici pana la concluzionarea ca FCSB a folosit rezervele este cale lunga. Aseara dupa circa 20 minute am oprit sonorul pentru a nu mai asulta balivernele celor doi comentatori aerieni si care incep sa banuiesc ca sunt angajatii clubului. Cu toate acestea calificarea echipei in primavara este notabila indiferent de valoarea echipelor din grupa in contextul in care fotbalul nostru de ani multi este tot mai jos. Sub Cipru,Belarus,Azerbaidjan,Slovenia,Cehia etc