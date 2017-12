FCSB nu s-a putut impune la Mediaş

Duminică seară, la Mediaş, Gaz Metan Mediaș şi FC Steaua București au încheiat la egalitate, scor 1-1 (Sikorski 54 / Alibec 30), rezultat care asigură Viitorului primul loc în clasament la finalul sezonului regulat. Iar lupta pentru o prezenţă în play-off se anunţă pe viaţă şi pe moarte în ultima etapă, cu cinci echipe care se vor bate pentru patru locuri.

Celelalte rezultate ale etapei a 25-a din Liga 1- vineri: ASA Tg. Mureș - FC Voluntari 0-0; sâmbătă: FC Viitorul - ACS Poli Timișoara 5-0 (Vl. Morar 11, 22, 29, Al. Chițu 34, Fl. Coman 55), Dinamo București - CS Universitatea Craiova 2-1 (A. Nemec 5, 14 / Gustavo 74); duminică: FC Botoșani - Pandurii Tg. Jiu 3-1 (M. Roman 11, Kuku 64, Golofca 80 / Negruț 20).

Luni vor avea loc ultimele două confruntări ale rundei - ora 18.00: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu, ora 20.30: CSM Poli Iași - CFR Cluj. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 51p (golaveraj: 39-21), 2. FC Steaua 46p (33-21), 3. Craiova 40p (35-26), 4. Gaz Metan 39p (36-26), 5. Dinamo 38p (38-33), 6. CFR 37p (39-22), 7. Astra 35p (23-25), 8. Botoşani 32p (30-28), 9. Voluntari 30p (30-36), 10. Iaşi 26p (24-26), 11. Concordia 24p (15-28), 12. Pandurii 19p (24-40), 13. ACS Poli 13p (24-41), 14. ASA 11p (19-36). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.