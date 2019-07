FCSB nu s-a putut impune la Sf. Gheorghe

10:26:52 / 23 Iulie 2019

Pai cu cine ?

Sa zica merci Gigi ca nu a luat bataie .A vandut jucatorii care aduceau mingea in careul advers,Benzar si Junior Moraes.Pai vrei si bani si valoare ?Ai luat doua nulitati de la Dinamo mai mult moca.Ce rezultate astepti in cupele europene cu echipa asta de petarde.Ai zis ca o sa castigi campionatul cu 15 puncte avans ,vezi ca mai sunt 13 avans.Nu ai nici un jucator sa faca diferenta ,cu echipa asta te faci de rasul curcilor in cupele europene si nu prinzi nici plai-offul .