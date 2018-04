FCSB şi CFR continuă lupta în doi pentru titlu

Ultimul meci din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, ultima a turului, desfăşurat luni seară, la Giurgiu, s-a încheiat cu victoria formaţiei FCSB, care îşi păstrează astfel avansul de două puncte faţă de CFR în fruntea clasamentului.

Rezultate - vineri: CS Universitatea Craiova - CSM Poli Iași 4-1 (Mitriţă 18, 45+1, 55-pen, Dimitrov 90+1 / Danale 72); duminică: FC Viitorul - CFR Cluj 1-2 (I. Hagi 85 / Omrani 11, C. Deac 25); luni: Astra Giurgiu - FCSB 0-3 (Gnohere 27-pen., Man 47, Pintili 49).

Clasament play-off: 1. FCSB 41p (golaveraj: 9-2), 2. CFR 39p (6-4), 3. CS U. Craiova 34p (5-3), 4. FC VIITORUL 29p (6-4), 5. Astra 23p (1-7), 6. CSM Poli 20p (2-9).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

LEO GROZAVU, DEMIS DE LA ACS POLI TIMIŞOARA

Înfrângerea din meciul cu FC Botoşani, disputat luni seară, a dus la demiterea antrenorului echipei ACS Poli Timişoara, Leo Grozavu, acesta fiind înlocuit de Adrian Neaga. Echipa timişoreană a ajuns la 15 meciuri fără victorie în actualul sezon al Ligii 1. Şi la FC Voluntari a fost schimbat antrenorul, Adrian Mutu înlocuindu-l pe Claudu Niculescu.

Rezultatele din etapa a 5-a a play-out-ului - vineri: FC Voluntari - Dinamo București 2-4 (Voicu 76, Balaur 84 / D. Popa 22, 46, Mahlangu 32, Katsikas 39); sâmbătă: Sepsi Sf. Gheorghe - Gaz Metan Mediaș 2-1 (Hadnagy 69, Simonovski 90+2 / Rondon 30) ; duminică: Concordia Chiajna - Juventus București 2-1 (A. Prepeliţă 69, M. Pena 76 / F. Ştefan 27); luni: ACS Poli Timișoara - FC Botoșani 0-1 (M. Axente 61).

Clasament play-out: 7. Dinamo 32p (12-5), 8. Botoșani 28p (2-1), 9. Sepsi 19p (9-6), 10. Chiajna 19p (5-7), 11. Voluntari 18p (6-9), 12. Timișoara 16p (3-6), 13. Mediaș 15p (6-8), 14. Juventus 13p (4-5).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.

Programul etapei a 6-a din play-off şi play-out se prezintă astfel -

Vineri, 20 aprilie

ora 20.45: Dinamo Bucureşti - ACS Poli Timişoara

Sâmbătă, 21 aprilie

ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari

ora 20.45: FC Viitorul - FCSB

Duminică, 22 aprilie

ora 18.00: Juventus Bucureşti - Gaz Metan Mediaş

ora 20.45: CSM Poli Iaşi - CFR Cluj

Luni, 23 aprilie

ora 18.00: FC Botoşani - Sepsi Sf. Gheorghe

ora 20.45: Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova

Restanţa dintre CSM Poli Iaşi şi Astra Giurgiu, din etapa a 2-a a play-off-ului, se va disputa joi, 26 aprilie, de la ora 18.00.

Meciurile vor fi transmise în direct de Look TV sau Look Plus, Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1.

SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI, MANŞA TUR

Marţi, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1), la Sibiu, este programată partida dintre FC Hermannstadt şi Gaz Metan Mediaş, din manşa tur a semifinalelor Cupei României la fotbal.

Joi seară, de la ora 20.30 (în direct la ProX, Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1), va avea loc şi întâlnirea dintre CS Universitatea Craiova şi FC Botoşani.

Jocurile retur se vor disputa la 9 mai. Finala competiției se va desfăşura la 27 mai.

