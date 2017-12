Federația Română de Nataţie a obţinut 11.000 de euro pentru meciul caritabil cu Halep şi Năstase

Simona Halep şi Ilie Năstase au jucat, joi seară, o partidă demonstrativă cu omul de afaceri Dan Şucu, fostul ministru de Finanţe Sebastian Vlădescu şi fostul tenismen Marius Comănescu, pentru care s-a plătit suma de 11.000 de euro, într-o licitaţie organizată de federaţia de nataţie. Partida, disputată la „Stejarii Country Club” din București, a început în formula Simona Halep / Ilie Năstase - Dan Şucu / Marius Comănescu, pe parcurs intrând pe teren şi fostul ministru de Finanţe Sebastian Vlădescu, iar partenerii s-au schimbat între ei de mai multe ori. Meciul cu Simona Halep şi Ilie Năstase a fost cumpărat iniţial de reprezentanţii companiei Brenntag pentru suma de 5.000 de euro, la Balul Nataţiei, din 19 noiembrie, însă aceștia au anunţat că licitaţia rămâne deschisă, pentru suma menţionată dorind doar să participe ca spectatori. Fundaţia Mobexpert a oferit ulterior suma de 6.000 de euro pentru partida cu Simona Halep şi Ilie Năstase.

Organizarea partidei şi licitarea acesteia au avut ca scop strângerea de fonduri necesare pregătirii sportivilor din nataţie în vederea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, de la Tokyo. Clasată pe locul 3 în ierarhia WTA, constănțeanca Simona Halep s-a declarat încântată de participarea la această partidă demonstrativă: „A fost frumos, mie îmi place mereu să joc tenis, vin cu mare drag la astfel de evenimente. A fost o zi deosebită pentru toată lumea, cred. Ne-am simţit bine pe teren. Mi-aş dori să joc şi cu domnul Ţiriac. Îmi pare rău că nu a jucat astăzi. Cu preşedintele (n.r. - preşedintele ales, Klaus Iohannis) nu ştiu când voi juca. Am emoţii, sper să fie şi atunci bine, cum a fost şi azi”. În ceea ce priveşte colaborarea cu suedezul Thomas Hogstedt, Halep a spus că încă nu a luat legătura cu cel care urmează să-i fie consultant. În timpul partidei, întrebat în glumă de pe margine de către omul de afaceri Ion Ţiriac ce are pe sub pantaloni, pentru că nu foloseşte acelaşi tip de echipament ca Simona Halep, fostul tenismen Ilie Năstase şi-a lăsat pantalonii de trening în jos pentru câteva momente. La finalul partidei, Năstase a declarat că întotdeauna a ascultat sfaturile prietenului său Ion Ţiriac. Ilie Năstase a afirmat că partenera sa din această partidă, Simona Halep, a ajuns în postura în care este urmărită de jucătoarele mai slab cotate pentru a o învinge. Preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, le-a oferit lui Ilie Năstase şi Simona Halep câte o plachetă şi le-a acordat titlul de membri de onoare ai federaţiei pentru sprijinul oferit în strângerea de fonduri. În urma licitării acestei partide, Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern a reuşit să obţină, în total, cu ocazia Balului Nataţiei, suma de 28.000 de euro, care va fi destinată pregătirii sportivilor din nataţie în vederea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, de la Tokyo.