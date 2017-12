Federația Internațională a Muzicienilor trage de urechi România! Vezi de ce!

Federația Internațională a Muzicienilor (FIM) a emis, vineri, o rezoluție de urgență, referitoare la dreptul de asociere în România și la proiectul de schimbare a legii de organizare a Agenției Naționale de Presă, în care menționează necesitatea ca "normele Uniunii Europene să fie luate în considerare și aplicate" în domeniul culturii și media, a declarat pentru Agerpres președintele FIM, John Smith. Reprezentanți ai federației s-au întâlnit timp de două zile, joi și vineri, la București. Smith a vorbit despre faptul că în cadrul discuțiilor a fost abordat și proiectul de schimbare a legii în sensul în care directorul general este demis, dacă raportul de activitate al instituției este respins de Parlament. "A fost o declarație specială în cadrul întâlnirii. Am vorbit cu reprezentanții noștri din Europa și am aflat cu îngrijorare problemele comunității române de creatori, și asta nu cuprinde doar muzicienii, ci și media. Vrem să îi susținem pe prietenii și colegii noștri și vrem ca normele Uniunii Europene să fie luate în considerare și să fie aplicate", a declarat John Smith pentru Agerpres. El a spus că normele la care se referă "funcționează foarte bine în alte țări". "Avem multe exemple în acest sens și nu avem niciun motiv să credem că nu vor funcționa în România. În România găsim cultură și istorie bogate și vrem ca acest bagaj să fie încurajat, nu suprimat. Are de-a face cu libertatea de asociere, dreptul de a face parte din sindicate și dreptul la o presă liberă. Asta am cuprins în declarație și sperăm să îi ajute pe prietenii noștri români", a afirmat el.

Acesta a spus că mesajul va fi transmis instituțiilor române vizate de către reprezentanții FAIR-MediaSind. Potrivit rezoluției, votată vineri, în cadrul întâlnirii, FIM solicită Parlamentului și Guvernului României "respectarea principiilor și angajamentelor stabilite în noul start pentru dialogul social“, în care Comisia Europeană și Consiliul European îndeamnă statele membre să sprijine "îmbunătățirea funcționării și eficacității dialogului social la nivel național, ceea ce conduce la negociere și creează un spațiu adecvat pentru negocierile partenerilor sociali".

Totodată, FIM mai cere și "respectarea drepturilor fundamentale ale libertății de asociere și ale negocierilor colective stabilite prin convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii".

Proiectul Ministerului Dialogului Social prevede o serie de interdicții privind afilierea sindicatelor la organizații de tip federativ. Conform acestui proiect de act normativ, Guvernul are posibilitatea de a interveni în organizarea sau chiar în desființarea acestora. De asemenea, Guvernul poate stabili prin HG structura sectoarelor de activitate, iar sindicatele sunt obligate să se afilieze doar la o singură federație de sector, potrivit unui comunicat al FAIR-MediaSind. Federația solicită, de asemenea, "retragerea propunerii de lege de către Ministerul de Dialog Social, care afectează drepturile lucrătorilor la libertatea de asociere, și renunțarea la separarea sectorului culturii și mass-media", "păstrarea independenței editoriale a serviciilor publice de media", "renunțarea la modificarea Legii privind funcționarea Agerpres, inițiată de ministrul Culturii, Lucian Romașcanu", dar și "eliminarea prevederilor discriminatorii cuprinse în Legea 153/2017 privind salariile muzicienilor și balerinilor".

"FIM îndeamnă autoritățile române să inițieze un dialog deschis și constructiv cu reprezentanții FAIR-MediaSind, pentru a rezolva problemele descrise mai sus", se arată în document. În timpul celor două zile, reprezentanții FIM au discutat și au emis rezoluții pe mai multe teme, precum transportul instrumentelor muzicale, egalitatea de gen în sectorul muzical sau abordarea problemelor speciilor protejate, folosite pentru restaurarea instrumentelor muzicale vechi. Smith a spus că una dintre chestiunile importante asupra cărora se concentrează FIM este să facă să fie clar "faptul că artiștii sunt, de asemenea, muncitori, trebuie să își întrețină familiile și ar trebui să aibă respectul acordat unei persoane în câmpul muncii". "Uneori acest mesaj nu pare să fie foarte clar", a adăugat acesta.