Manifestările care au ca temă istoria minorităţilor sexuale, organizate în unităţi de învăţământ din Capitală, sunt criticate vehement de Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita: \"Considerăm că organizarea, în şcolile din România, a unor astfel de activităţi reprezintă un precedent deosebit de grav, cu atât mai mult cu cât învăţământul de stat este finanţat din banii tuturor părinţilor care nu doresc să-şi expună copiii propagandei homosexualilor\". Protestul acestora, sub forma unei scrisori deschise către toată societatea civilă este urmarea manifestărilor, reunite în februarie sub titlul \"Luna istoriei LGBT\", organizate de asociaţia neguvernamentală Accept, care apără şi promovează drepturile minorităţilor sexuale din România. LGBT este un termen generic pentru minorităţile sexuale - lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali. În unităţile de învăţământ au fost organizate, astfel, o expoziţie despre istoria recentă a comunităţii LGBT din România şi dezbaterea cu tema \"Cine (ne) defineşte familia?\". Contestatarii manifestărilor cer \"interzicerea imediată a susţinerii acestor activităţi în spaţiile publice, mai cu seamă în unităţile de învăţământ care sunt destinate formării caracterelor morale, şi nu experimentelor de pervertire satanică a tinerilor\". Evenimentele din \"Luna istoriei LGBT\" sunt finanţate de Comisia Europeană, prin programul Fundamental Rights and Citizenship, potrivit Accept.