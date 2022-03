Federaţia Română de Fotbal organizează o nouă competiţie - Liga de tineret

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că FRF va organiza o nouă competiţie, Liga de tineret, destinată jucătorilor sub 18 ani.

El a precizat că în noua competiţie urmează să evolueze în general fotbalişti sub 18 ani.

"La nivel naţional, la liga a doua şi a treia regăsim din ce în ce mai mulţi jucători tineri, ceea ce a condus la următoarea situaţie, ca la selecţionata U19 toţi jucătorii să fie selecţionaţi doar de la echipe de seniori. La nivel internaţional în UEFA Youth League, unde nu suntem foarte competitivi, jucătorii Under 19 nu au drept de joc. Liga de tineret va înlocui Liga Elitelor Under 19 iar câştigătoare acestei competiţii va reprezenta România în Youth League. În această nouă competiţie vor urmă să evolueze cu precădere jucători Under 18. Dar vom permite participarea a maxim trei jucători Under 21", a mai spus Burleanu.