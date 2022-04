Federația Română de Gimnastică cere donații ca să poată participa la Campionatele Europene și Mondiale

Federatia Română de Gimnastică spune că din cauza bugetului mic alocat de Ministerul Sportului pentru 2022, nu are resurse financiare suficiente pentru participarea la Campionatele Europene (11-21.08) și Campionatele Mondiale de gimnastică artistică (29.10-6.11, Liverpool), întreceri care reprezintă etape de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dar și pentru deplasarea componenților lotului de gimnastică aerobică, în Statele Unite la Jocurile Mondiale.

Acesta este și motivul pentru care, spune Federația, a trimis cereri către principalii finanțatori – Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român – și a făcut apel la donații naționale și internaționale.

„Suma pe care noi am anticipat-o anul acesta a fost în jur de 16 milioane lei. Din această valoare, anul acesta am obținut 4.850.000 lei. Total insuficient. Este un sfert din ceea ce am solicitat. Riscurile sunt majore. Pot ajunge până la situația total nefavorabilă de a ne opri din pregătire, ceea ce nu cred că se va întâmpla în țara aceasta care iubește gimnastica.”, a declarat pentru TVR Carmencita Constantin, președinte, Federația Română de Gimnastică.