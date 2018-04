Federer, învins de numărul 175 ATP

Turul secund al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, dotat cu premii în valoare totală de 7.972.535 dolari, a adus eliminarea principalului favorit, elvețianul Roger Federer. Liderul clasamentului ATP a cedat, surprinzător, în fața unui tenisman aflat pe locul 175 ATP. Australianul Thanasi Kokkinakis, în vârstă de 21 de ani, aflat doar la al cincilea turneu jucat în ultimele şapte luni, din cauza problemelor de sănătate care l-au ţinut departe de teren, a câștigat meciul cu Federer, disputat sâmbătă noapte, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-6 (7/4). La conferinţa de presă, Federer a anunţat că va lua o pauză de trei luni din circuit şi va rata sezonul de zgură din acest an, inclusiv turneul de la Roland Garros. „Sunt dezamăgit de faptul că nu am găsit o soluţie. Dar, el a fost un pic mai bun decât mine. El a fost mai relaxat, aşa că am meritat să pierd numărul unu mondial. Ce faci mai departe? Iei o pauză, te detaşezi, revii la antrenament şi munceşti”, a spus Federer.

În urma eliminării de la Miami Open, Federer nu-și mai poate apăra punctele aferente câștigării trofeului anul trecut, astfel că va pierde fotoliul de lider ATP, fiind depășit de spaniolul Rafael Nadal. După o pauză de şapte săptămâni, Nadal va reveni pe prima poziţie a clasamentului mondial, luni, 2 aprilie, fără a fi jucat vreun meci la Miami și va ocupa locul 1 ATP pentru a cincea oară în carieră.