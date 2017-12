Compozitoarea Felicia Donceanu a câştigat Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR), în cadrul galei ce a avut loc, vineri, la Palatul Cantacuzino din capitală. Pentru Marele Premiu au mai fost nominalizaţi compozitorul Temistocle Popa şi muzicologul Clemansa Firca, premiantul fiind ales prin vot secret de Consiliul UCMR, chiar înaintea galei.

Reputata compozitoare Felicia Donceanu, care a împlinit de curând 80 de ani, a abordat de-a lungul carierei o multitudine de genuri, de la piese corale până la piese pentru teatru şi de la muzică pentru ansambluri instrumentale până la lucrări de cameră sau cântece pentru copii.

În cadrul galei, Andrei Tudor a câştigat premiul UCMR la secţiunea muzică uşoară pentru piesele „Iarna spune poveşti\" şi „Nu te mai am\", pe versuri de Andreea Andrei, în timp ce Cătălin Târcolea a primit premiul pentru muzică de jazz pentru albumul „Synvionai 2\". Marius Ţeicu a câştigat premiul pentru spectacol muzical, cu lucrarea „O premieră furtunoasă\", pe libretul lui Octavian Sava.

Printre căştigători s-au mai numărat: Mihai Măniceanu - premiul pentru lucrări simfonice, Octavian Nemescu - premiul pentru lucrări electronice, Nicolae Teodoreanu - premiul pentru lucrări camerale, Gheorghe Vulpe - premiul pentru muzică de fanfară, Christian Alexandru Petrescu - premiul pentru lucrare corală amplă, Marcel Octav Costea - premiul pentru miniatură corală.

În domeniul muzicologiei, Octavian Lazăr Cosma a câştigat premiul pentru istoriografie. Valentina Sandu Dediu a câştigat premiul pentru sistematică, cu volumul „Alegeri afecte, atitudini. Despre stil şi retorică în muzică\", pe care l-a împărţit cu Nicolae Gheorghiţă, ce a fost recompensat pentru volumul \"Byzantine Music between Constantinople and the Danubian. Principalities. Studies in Byzantine Musicology\".

Premiul pentru publicistică a fost acordat muzicologului Oltea Şerban Pârâu, iar premiul pentru creaţie didactică - Doinei Paron Florişteanu, pentru lucrarea „Muzicieni români la Schola Cantorum\".

Marele premiu este în valoare de 4.000 de lei, iar celelalte premii acordate de UCMR au o valoare de 2.000 de lei fiecare.

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România a fost înfiinţată în urmă cu 90 de ani, la 2 noiembrie 1920, sub numele de Societatea Compozitorilor România. Primul preşedinte al instituţiei a fost George Enescu.