Felix Baumgartner se însoară anul viitor

Eroul momentului, austriacul Felix Baumgartner, se va căsători cu iubita lui, anul viitor. Felix fără Frică are o relaţie din 2006 cu fostul fotomodel Nicole Oetl, pe care a cunoscut-o la o petrecere. Iubita austriacului a fost una dintre primele persoane care l-au felicitat pe aventurierul aerului pentru recordurile mondiale stabilite. Cei doi stabiliseră dinainte de saltul istoric al lui Felix Baumgartner să se căsătorească, nunta urmând să aibă loc la începutul lui 2013, în Arbon, Elveţia.

Felix Baumgartner a recunoscut că s-a temut pentru viaţa lui, atunci când se afla la peste 39.000 de metri: ”Când te afli în vârful lumii devii atât de umil încânt nu te mai gândeşti să baţi recorduri mondiale. Singurul lucru pe care îl vrei e să ajungi viu la sol”, a declarat aventurierul aerului. ”Când te învârţi în aer, te simţi ca în iad şi nu ştii dacă poţi să scapi din acea rotire sau nu. A fost terifiant, am luptat cât am putut de mult atunci”, a mai precizat acesta. Felix Baumgartner a realizat cu succes, duminică, saltul în cădere liberă din stratosferă, plonjând de la o altitudine record de peste 39.000 metri deasupra statului american New Mexico şi depăşind viteza sunetului. Este prima persoană din lume care a depăşit viteza sunetului, fără a se afla într-un avion, stabilind un record mondial.