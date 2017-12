Femeia care a ajutat-o pe Anne Frank să se ascundă a murit

Miep Gies, care a ajutat-o pe Anne Frank şi pe familia ei să se ascundă de nazişti la Amsterdam, în timpul celui de-al doilea război mondial, a murit luni, la vârsta de 100 de ani, potrivit anunţului publicat pe site-ul familiei ei. Miep Gies a ascuns şi a păstrat jurnalul intim al adolescentei evreice germane care, denunţată împreună cu familia ei, a fost deportată la un lagăr de concentrare nazist din Bergen Belsen, unde a murit în 1945.

Miep Gies, născută la 15 februarie 1909, la Viena, s-a mutat în Olanda, la vârsta de 11 ani. În primăvara anului 1942, a acceptat să-l ajute pe şeful ei, Otto Frank, tatăl lui Anne, să-şi ascundă întreaga familie. La 6 iulie acelaşi an, cei patru membri ai familiei Frank, cărora li s-au alăturat ulterior alţi patru clandestini, s-au refugiat într-o ascunzătoare amenajată într-o anexă a casei lor, clădire în care se afla sediul companiei familiei, Opekta. Timp de doi ani, Miep Gies şi trei din colegii săi erau responsabili cu aprovizionarea zilnică şi securitatea lor. “Nu sunt o eroină. Am făcut numai ce am putut pentru a-i ajuta”, a declarat Miep Gies. Cei opt au fost denunţaţi şi arestaţi la 4 august 1944 şi trimişi într-un lagăr de concentrare.

La sfârşitul războiului, Miep Gies a descoperit în ascunzătoare jurnalul lui Anne Frank pe care le-a păstrat cu grijă. La sfârşitul războiului, l-a înapoiat lui Otto Frank, singurul supravieţuitor dintre cei opt. Prima ediţia a jurnalului, care nu ar fi apărut niciodată fără contribuţia lui Miep Gies, a fost publicată în 1947, în limba olandeză, cu titlul “Het Achterhuis”. Volumul a fost apoi tradus în peste 70 de limbi şi este una dintre cele mai citite cărţi din lume. Jurnalul său este o mărturie a suferinţelor îndurate de victimele nazismului. Ca urmare a publicării jurnalului, Miep Gies şi soţul ei Jan au obţinut numeroase premii internaţionale, dintre care premiul Raoul Wallenberg pentru curaj şi recunoaşterea de către statul Israel printre Drepţii între Popoare. Miep Gies a primit în 1997 medalia Yad Vashem. A fost decorată şi de către regina Beatrix a Olandei.