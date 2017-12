Femeia care a încercat să-şi ucidă copilul, dispărută

Mihaela Cristea, femeia de 33 de ani care, potrivit martorilor, a încercat să îşi ucidă copilul, este în continuare căutată de reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. Reamintim că femeia, domiciliată în Năvodari, este cercetată în libertate după ce a încercat să-şi omoare băieţelul de patru luni. Ea a fost surprinsă de câţiva trecători (în seara de duminică, 9 august) chiar în momentul în care dat drumul căruciorului în care se afla copilul, în canalul ce traversează Satul de Vacanţă. Anchetatorii au declarat, la acea dată că, după ce şi-a dat seama că a fost văzută, femeia s-a speriat şi a sărit în canal după micuţ, reuşind să-l aducă la mal. „Rezultatele anchetei poliţiei au scos la iveală faptul că gestul mamei a fost intenţionat. Noi am efectuat şi o anchetă socială la domiciliul din Năvodari al Mihaelei Cristea. Condiţiile în care aceasta locuia împreună cu fetiţa de un an şi opt luni erau improprii, motiv pentru care s-a decis instituirea măsurii de protecţie pentru micuţă”, a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPC, Roxana Onea. Pentru că Mihaela Cristea a refuzat soluţia propusă, conducerea DGASPC a cerut sprijinul instanţei, care a eliberat o ordonanţă prezidenţială ce permitea asistenţilor sociali să ia copilul de lîngă mama lui. Din păcate, femeia şi-a luat fetiţa şi a plecat înainte ca asistenţii sociali să ajungă la ea. „În prezent, Mihaela Cristea este căutată de către poliţişti, care ne vor anunţa de îndată ce o vor găsi. Este posibil să fi părăsit judeţul Constanţa, nu mai ştim nimic de ea”, a declarat Roxana Onea. Băiatul pe care femeia a încercat să îl ucidă se află în grija unui asistent maternal. Potrivit reprezentanţilor DGASPC, Mihaela Cristea mai are o fetiţă, de cinci ani, care este internată într-un centru de plasament.