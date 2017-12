Femeia jertfită pe altarul unei credinţe nebuloase, deshumată

AUTOPSIE ÎN CIMITIR. O echipă formată din procurori, poliţişti şi medici din cadrul Serviciului de Medicină Legală Constanţa au deshumat-o, ieri, pe Lucea Mandache, femeia îngropată în grabă de rudele ei care fac parte dintr-o grupare extremistă desprinsă din Biserica Adventistă de Ziua A Şaptea. Oamenii legii au demarat ancheta pentru a stabili dacă femeia şi-a pierdut viaţa în urma tratamentelor inumane la care a fost suspusă sau dacă moartea a survenit din cauze naturale. Necropsia femeii a fost efectuată în cimitir, iar medicii legişti urmează să prezinte, în cel mai scurt timp, un raport către Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru luarea măsurilor legale ce se impun în acest caz terifiant. Decesul femeii a ajuns în atenţia autorităţilor după ce socrul ei, Teofil Mandache, i-a surprins pe membrii familiei în timp ce se pregăteau să o ducă, pe ascuns, la cimitir. „Am văzut în faţa casei o maşină mare. Gabriela Liga a ieşit din casă, urmată de doi nepoţi din Biruinţa, care cărau un coşciug. Am aflat apoi că au înmormântat-o pe Lucea în Techirghiol şi am anunţat Poliţia“, a declarat Teofil. Mai mult, vecinii spun că înainte cu câteva zile au văzut-o pe Lucea foarte slăbită în timp ce se chinuia să meargă pe lângă casă. Totodată, groparii care au scos sicriul din groapă au declarat că femeia arăta foarte slăbită şi că nu avea, cu tot cu coşciug, mai mult de 50 de kilograme. Suspectul principal în acest caz este Gabriela Liga, femeie despre care vecinii şi rudele apropiate spun că, la scurt timp după ce a fost dată afară din Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea, şi-a format o sectă în care adepţii sunt izolaţi de comunitate şi lipsiţi de mâncare. „Nu îmi vine să cred că au fost în stare să chinuie în aşa fel o femeie! Ce jertfă înseamnă asta... cine a mai pomenit aşa ceva“, susţine Ileana Mihalache, o vecină.

„MI-A OMORÂT FAMILIA“. „Grupul condus de Liga, din care au făcut parte şi copiii şi soţia mea, a fost exclus din biserica noastră în 1997 pentru că nu se subordonau comunităţii. Şapte persoane au fost date atunci afară. Este un fel de fanatism, ca davidienii din America, acolo, însă, a fost ceva mai organizat, dar principiile sunt identice. Femeia asta mi-a omorât aproape toată familia. În 2000 mi-a murit fata, Cornelia Mandache, apoi soţia, Lidia Mandache. În 2002 băiatul, Beniamin Mandache, iar acum Lucea. Ei cred că prin post şi rugăciune se jertfesc. Toţi copiii i-a ridicat împotriva mea, cu soţie cu tot. Pe soţia mea, Gabriela a făcut-o să creadă că eu trăiesc cu cumnata mea şi aşa m-au dat afară din casă. Lidera asta, Gabriela Liga, este fiică de predicator, dar a luat-o demult pe căi greşite. Îmi este teamă, însă, că Lucea nu va fi ultima“, susţine Teofil Mandache. „Chiar i-am spus într-o zi Gabrielei să îi dea drumu’ Lucei că o să o bage şi pe ea în pământ“ a menţionat bărbatul. Mai mult, el susţine că, în acelaşi fel a procedat Liga şi atunci când fiul lui, Beniamin Mandache, a murit în comuna Lunca Banului, din Vaslui. „Tot aşa, într-o vineri, Liga s-a dus şi, pe ascuns, l-a înmormântat. Vecinii au alertat poliţia şi procuratura, care l-au deshumat. Au descoperit că Beniamin suferea de cinci boli provocate de lipsa de mâncare“, a declarat Teofil.

SALVAŢI DIN INFERN. În ciuda numeroaselor plângeri şi sesizări, până în prezent, membrii familiei care au rămas în afara grupului extremist au reuşit să salveze din mâinile Gabrielei Liga doar două persoane. „În urmă cu câţiva ani, am făcut la Poliţie şi Protecţia Copilului o plângere. A venit atunci o comisie de la Protecţia Copilului care a observat că băiatul de cinci ani era subnutrit. L-au luat şi l-au internat la un centru de plasament unde a stat sub îngrijire medicală aproape un an pentru a fi pus pe picioare“, a declarat Teofil Mandache. Cea de-a doua persoană salvată din interiorul sectei a fost Timotei Mandache. „În urmă cu aproape zece ani am reuşit să scoatem un băiat de acolo. Era foarte slab şi speriat. Ne-a povestit că nu le dădea să mănânce decât foarte puţin şi că nu aveau acces la bucătărie. O unghie de pâine era raţia pe o zi. Ei erau învăţaţi că aşa îşi purifică sufletul. În oraş sunt văzuţi ca nişte bolnavi mintali“, susţine Gina Mandache, verişoara Lucei Mandache. Reprezentantul Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din Techirghiol, Roland Paraschiv, spune că ritualurile conduse de Liga sunt inumane şi neacceptate de biserica din care susţine că face parte. „Din cauza problemelor pe care le-au provocat în cadrul Bisericii Adventise din Techirghiol la acea vreme, aceştia au fost excomunicaţi. De atunci, între acest grup şi biserică nu a mai existat nicio legătură. După părearea mea, oamenii aceştia sunt rupţi de realitate. Cazul de Mănăstirea Tanacu este foarte asemănător cu ceea ce s-a întâmplat aici“, a declarat Roland Paraschiv.